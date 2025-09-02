Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Η Πάφος ανακοίνωσε επιθετικό της Σάμσουνσπορ! (pic)

H Πάφος ενισχύθηκε σημαντικά στην επίθεση της με την απόκτηση του Λάντρι Ντιμάτα από τη Σάμσουνσπορ ενόψει και του αγώνα της League Phase του Champions League απέναντι στον Ολυμπιακό στο Φάληρο!

Ο Βελγοκονγκολέζος στράικερ, Λάντρι Ντιμάτα αντιμετώπισε τον Παναθηναϊκό στα play offs του Europa League, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό από την ελληνική ομάδα.

Ο πρώην επιθετικός του τουρκικού συλλόγου βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του στην γειτονική Κύπρο και στην εκπληκτική Πάφο που εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις της στην Ευρώπη.

Ο Ντιμάτα, λοιπόν, θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Ολυμπιακό στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League στο Φάληρο την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου (19:45).

Η σχετική ανακοίνωση της Πάφου:

«Η Πάφος FC ανακοινώνει την απόκτηση του Λάντρι Ντιμάτα, από την Σάμσουνσπορ.

Ο 27χρονος επιθετικός, γεννημένος στο Κονγκό και διεθνής με το Βέλγιο, εντάσσεται στην ομάδα μας για να ενισχύσει την επιθετική μας γραμμή ενόψει της νέας σεζόν.



Ο Dimata μετρά περισσότερες από 200 συμμετοχές σε κορυφαίο επίπεδο με πάνω από 50 γκολ σε εγχώριες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στην καριέρα του έχει αγωνιστεί σε μεγάλους συλλόγους όπως η VfL Wolfsburg, Anderlecht, η Espanyol και η NEC Nijmegen, αποκτώντας πλούσια εμπειρία από τα πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Σε διεθνές επίπεδο, υπήρξε μέλος όλων των ηλικιακών κλιμακίων της Εθνικής Βελγίου, μετρώντας πάνω από 30 συμμετοχές και συμμετοχή σε περισσότερα από 20 γκολ.



Με τη δύναμη, την ικανότητα στο σκοράρισμα και την αποφασιστικότητά του μέσα στο γήπεδο, ο Landry προσθέτει ποιότητα και βάθος στο ρόστερ μας, καθώς συνεχίζουμε να χτίζουμε μια ανταγωνιστική ομάδα.



Καλωσορίζουμε τον Landry στην οικογένεια της Πάφος FC και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με την ομάδα μας!».