Ποντένσε: «Δεν περίμενα τέτοια υποδοχή, είμαι στο σπίτι μου!» (vid)

O Nτανιέλ Ποντένσε παραχώρησε δηλώσεις στο επίσημο κανάλι της ΠΑΕ Ολυμπιακός και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην υποδοχή των φίλων της ομάδας στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Ο Πορτογάλος εξτρέμ αποτελεί εδώ και λίγες ώρες ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού για τρίτη φορά στην καριέρα του. Ο Ντανιέλ Ποντένσε παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις στο επίσημο κανάλι των Πειραιωτών και ανέφερε ότι βρίσκεται πλέον στο... σπίτι του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ποντένσε:

«Για να είμαι ειλικρινής όχι, δεν περίμενα τέτοια υποδοχή. Είναι η τρίτη φορά που έρχομαι, δεν το περίμενα. Ήταν τόσο τρελή η υποδοχή, με έκαναν να νιώσω πολύ καλά, είμαι ευγνώμων για πάντα και θα το θυμάμαι για όλη μου τη ζωή.

Πάντα ξαναβλέπω τα βίντεο από τον τελικό του Conference League, από εκείνη τη χρονιά. Ήταν μια τεράστια σεζόν για εμάς. Συνηθίζω να βλέπω λοιπόν βίντεο και μαζί με τα παιδιά μου, με την οικογένειά μου γιατί για εμάς εκείνες οι στιγμές ήταν υπέροχες.

Οι ιστορίες από τότε είναι αρκετές, όμως αυτή που πάντα λέω στους φίλους και την οικογένειά μου είναι πως την μέρα που παίζαμε εκτός έδρας με τη Μακάμπι, έκανα θεραπεία με έναν από τους φυσιοθεραπευτές της ομάδας.

Μου λέει: “Πώς το βλέπεις; Είναι δύσκολο, έτσι;”. Τότε τον κοίταξα και του είπα: “Δύσκολο, αλλά τότε γιατί ήρθαμε εδώ;”. Δεν είναι δύσκολο. Αν βάλουμε δύο γκολ θα κερδίσουμε εύκολα”.

Εκείνος τρελάθηκε. Τελικά βάλαμε τα δύο γκολ και μετά ήταν ένα εύκολο παιχνίδι στο τέλος. Αυτό νομίζω δείχνει την πίστη μας, γιατί μετά το 1-4 στην έδρα μας, οι πιθανότητες να μην περάσουμε ήταν 99%.

Μετά, όμως, όλα είχαν να κάνουν με το πόσο θα πιστεύαμε και θα παλεύαμε! Ναι φυσικά! Ήταν ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο. Ως ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού που για πρώτη φορά κέρδισε ένα τέτοιο τρόπαιο, κάτι που δεν είχε ξανασυμβεί και δεν ξέρω αν θα ξανασυμβεί ποτέ, ως τώρα ήταν η καλύτερη στιγμή της καριέρας μου!

Πάντα θυμάμαι τις βραδιές που έπαιξα για πρώτη φορά στο Champions League, τη δεύτερη χρονιά μου εδώ. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος που θα ξαναπαίξω στο Champions League απέναντι σε μεγάλες ομάδες κι επίσης πιστεύω πως υπάρχουν αρκετές πιθανότητες να πετύχουμε!

Είναι τα πάντα (η αγάπη του κόσμου). Δεν έχει να κάνει μόνο με το ποδόσφαιρο, αλλά και με τη ζωή μας. Όταν είσαι στο σπίτι σου και νιώθεις καλά, τότε αποδίδεις καλά. Είμαι εδώ όχι μόνο με την οικογένειά μου, αλλά και με τη δεύτερη οικογένειά μου.

Αυτό είναι ό,τι σημαντικότερο στη ζωή μου. Γι’ αυτό είμαι εδώ. Καθώς επίσης και για το ποδόσφαιρο. Μου έλειψε πολύ το να διεκδικώ τίτλους».