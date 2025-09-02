PAOK Academy: Και με τη...βούλα στην Τορίνο ο Μόκρης

Κάτοικος Τορίνο είναι και επίσημα ο Τραϊανός Μόκρης, ένα ακόμα παιδί που «ανδρώθηκε» στο PAOK Academy, ο οποίος υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με τη «Γκρανάτα».

Ο 17χρονος στόπερ από τα Γιαννίτσα έκανε και με τη...βούλα το επόμενο «βήμα» στην καριέρα του, μετακομίζοντας στην Ιταλία για λογαριασμό της Τορίνο.

Την περσινή σεζόν αποτέλεσε βασικό «πυλώνα» της πρωταθλήτριας Κ17 υπό τις οδηγίες των Ορφανού-Κρινίτσα, μετρώντας 19 συμμετοχές με ένα γκολ και μία ασίστ σε παραπάνω από 1900 λεπτά συμμετοχής σε επίπεδο Super League.

Πλέον, θα αγωνίζεται στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα (σ.σ. primavera) της Ιταλίας, με τον ΠΑΟΚ να διατηρεί, όπως είθισται σε αυτές τις περιπτώσεις, ποσοστό μεταπώλησης.

Αρκετοί -πρώην- συμπαίκτες του Μόκρη, του ευχήθηκαν για τη νέα αρχή στην καριέρα του, μεταξύ άλλων οι Βαγγέλης Γκιόκα, Δημήτρης Κυριαζίδης, Δημήτρης Μπέρδος, αλλά και ο Μαχαμαντού Μπάλντε, ο οποίος αποτελεί την «ψυχή» των αποδυτηρίων.