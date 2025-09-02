Ο αδερφός του Βαγγέλη Παυλίδη η τρίτη προσθήκη του ΠΑΣ Γιάννινα σήμερα!

Μετά την ΑΕΚ Β, ο 22χρονος κεντρικός αμυντικός, Βασίλης Παυλίδης, με θητείες σε Σάλκε (Κ-19) και Άλκμααρ (Κ-21), θα ακολουθήσει τον προπονητή, Νίκο Κούστα και στα Ιωάννινα, βοηθώντας στην επόμενη ημέρα του «Αίαντα της Ηπείρου».

Η ανακοίνωση για τον αδερφό του Βαγγέλη Παυλίδη, Βασίλη, από τον ΠΑΣ Γιάννινα που γνωστοποίησε σήμερα (2/9) τις συμφωνίες με Παναγιώτη Παναγιώτου και Άντζελο Σίνα, ενώ τα «κυανόλευκα» θα φορούν, επίσης, οι Πέδρο Κόντε και Ντίλαν Φλόρες:

«Η Π.Α.Ε. Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966 είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, Βασίλη Παυλίδη.

Ο 22χρονος στόπερ, έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με το νέο μας προπονητή κ.Νίκο Κούστα, στην ΑΕΚ Β έχοντας 29 συμμετοχές στη Super League 2 και 1 ασίστ. Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στην Ολλανδία, με τις Τοπ Ος και Άλκμααρ Κ21, αλλά και στη Γερμανία, με την Κ19 της Σάλκε.

Βασίλη καλώς όρισες στη μεγάλη οικογένεια του Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ».