Μέσα ο Γκρούγιτς - Αυτή είναι η ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ (pic)

Εγινε γνωστή η λίστα της ΑΕΚ για τη League Phase του UEFA Conference League με τον Μάρκο Γκρούγιτς να βρίσκεται κανονικά μέσα. Αυτές ειναι οι δυο αλλαγές.

Ο Μάρκο Νίκολιτς πήρε τις τελικές του αποφάσεις και η Ένωση έστειλε όπως προβλεπόταν στην UEFA - μέχρι σήμερα που ήταν το deadline - την ευρωπαϊκή λίστα για την φάση των ομίλων. Μια λίστα στην οποία υπάρχουν δυο αλλαγές. Το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Δικεφάλου, ο Μάρκο Γκρούγιτς, πήρε την θέση του Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς ενώ ο Ρομπέρτο Περέιρα που αναμένεται να επανέλθει το προσεχές διάστημα σε φουλ ρυθμούς αντικατέστησε τον Γενς Γιόνσον.

Εκτός λίστας παρέμειναν και οι: Οντουμπάτζο, Μαρσιάλ και Καλοσκάμης.

Θυμίζουμε πως η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει στην League Phase του UEFA Conference League: Τσέλιε (εκτός), Αμπερντίν (εντός), Σάμροκ Ρόβερς (εντός), Φιορεντίνα (εκτός), Σαμσουνσπόρ (εκτός), Κραϊόβα (εντός).

Αναλυτικά πιο κάτω η λίστα και το πρόγραμμα της Ένωσης: