Έκλεισε η λίστα του Παναθηναϊκού για την UEFA: Τέσσερις ξένοι έμειναν εκτός

Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, ο Παναθηναϊκός δηλώνει τη λίστα στην UEFA. Δεν συμπεριλαμβάνονται Γεντβάι, Γερεμέγεφ, Μαντσίνι, Πάντοβιτς!

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε -εκτός απροόπτου- τις μεταγραφές του για αυτό το καλοκαίρι και ο Ρουί Βιτόρια έπρεπε να «κόψει» 4 παίκτες για την ευρωπαϊκή λίστα, λόγω των περιορισμών που υπάρχουν από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία.

Το SDNA σας είχε ενημερώσει από το μεσημέρι για τις επιλογές του Πορτογάλου τεχνικού και οι σχετικές πληροφορίες επιβεβαιώνονται, με τους Μίλος Πάντοβιτς, Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, Ντάνιελ Μαντσίνι και Τιν Γεντβάι να μένουν εκτός.

Οι «πράσινοι» πήραν την απόφαση να προχωρήσουν με δύο επιθετικούς στο Europa League, με τους Ντέσερς και Σφιντέρσκι να είναι οι δύο πρώτοι στην ιεραρχία. Έτσι, η επιλογή να «κοπούν» από την λίστα οι Πάντοβιτς και Γερεμέγεφ ήταν ουσιαστικά... μονόδρομος λόγω των περιορισμών. Ο Σέρβος πάντως αποτελεί ένα πρότζεκτ στοτ οποίο πιστεύουν πολύ οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, όμως το γεγονός ότι προέρχεται από ομάδα χαμηλότερης δυναμικότητας τον αφήνει αυτή την στιγμή εκτός Ευρώπης.

Από εκεί και πέρα, τα... κουκιά ήταν μετρημένα και οι Ντάνιελ Μαντσίνι και Τιν Γεντβάι είναι οι άλλοι δύο παίκτες που μένουν εκτός, αφού στα εξτρέμ υπάρχουν οι Πελίστρι, Τετέ, Τζούρισιτς και Ζαρουρι, ενώ στα στόπερ οι Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά και Ίνγκασον.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Τη λίστα με τους ποδοσφαιριστές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις αναμετρήσεις του League Phase του Europa League δήλωσε στην UEFA ο Παναθηναϊκός.

Η ευρωπαϊκή λίστα του Τριφυλλιού αποτελείται από τους:

Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρη, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπη, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτα, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρα, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Κυριακόπουλο, Μπρέγκου, Φικάι».