Αντίπαλοι Παναθηναϊκού: Ενίσχυση με Μαλόουν για την Στουρμ Γκρατς

Η Στουρμ Γκρατς ενισχύθηκε στην επιθετική της γραμμή, αποκτώντας τον Μόρις Μαλόουν από την Αούστρια Βιέννης.

Η Στουρμ Γκρατς είναι μια από τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στην League Phase του Europa League, με τους Αυστριακούς να προχωρούν σε μια ακόμα μεταγραφή που ενισχύει το ρόστερ τους.

Συγκεκριμένα, απέκτησαν τον 25χρονο Γερμανό επιθετικό, Μόρις Μαλόουν, ο οποίος άνηκε στην Αούστρια Βιέννης και στο παρελθόν έχει περάσει από Άουγκσμπουργκ, Βέχεν, Χάιντενχαϊμ, Βόλφσμπεργκερ και Βασιλεία.

Με την Αούστρια κατέγραψε συνολικά 48 συμμετοχές με 16 γκολ και 7 ασίστ, ενώ σε όλη του την καριέρα μετράει 104 γκολ και 42 ασίστ σε 254 συμμετοχές σε συλλογικό επίπεδο.