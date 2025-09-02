H Άρσεναλ βάζει «στοπ» σε όσους φίλους της αγόρασαν κάρτα φιλάθλου μετά τις 27 Αυγούστου λόγω... Ολυμπιακού!

Η Άρσεναλ προχώρησε σε μία... ιδιαίτερη ανακοίνωση για την διάθεση των εισιτηρίων της στην αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό για την League Phase του Champions League την 1η Οκτωβρίου, όπου βάζει... στοπ σε φιλάθλους της.

Οι «κανονιέρηδες» αντιμετωπίζουν εντός έδρας τον Ολυμπιακό την 1η Οκτωβρίου για την 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League και θα προσπαθήσουν να κάνουν την «δουλειά» κόντρα στους νταμπλούχους Ελλάδας.

Οι Πειραιώτες έχουν θετική προϊστορία απέναντι στην Άρσεναλ στο Έμιρεϊτς και διαχρονικά έχουν δίπλα τους αρκετούς φιλάθλους της ομάδας που τους υποστηρίζουν.

Η αγγλική ομάδα, λοιπόν, εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση στην οποία τονίζει ότι όσοι φίλοι της ομάδας αγόρασαν κάρτα φιλάθλου μετά της 27 Αυγούστου και θέλουν να παραβρεθούν στον αγώνα απέναντι στον Ολυμπιακό, δεν θα μπορέσουν να μπουν στο γήπεδο!

Αυτό το... στοπ των Λονδρέζων στους φιλάθλους του συλλόγου μπαίνει ουσιαστικά για να διασφαλιστεί ότι όλα τα εισιτήρια θα διατεθούν σε αυθεντικούς φίλους της ομάδας και όχι σε εκείνους των «ερυθρόλευκων» που μπορεί με αυτό τον τρόπο να βρεθούν στο γήπεδο!

Απόσπασμα από την σχετική ανακοίνωση της Άρσεναλ:

«Για να διασφαλιστεί ότι τα εισιτήρια για το εντός έδρας τμήμα θα αγοραστούν από γνήσιους οπαδούς της Άρσεναλ, για αυτόν τον αγώνα ισχύει κλήρωση και απαγόρευση αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι οι οπαδοί που θα αγοράσουν συνδρομή στην Άρσεναλ μετά την Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025, δεν θα επιτρέπεται να αγοράσουν εισιτήρια για αυτόν τον αγώνα.

Όποιος συμμετέχει σε ψηφοφορία για αυτόν τον αγώνα με συνδρομή που αγοράστηκε μετά την ημερομηνία λήξης, είτε ως άτομο είτε ως ομάδα, θα θεωρηθεί άκυρη ολόκληρη η αίτησή του για ψηφοδέλτιο».