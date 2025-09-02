Στην προπόνηση της Εθνικής και ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Μάκης Γκαγκάτσης βρέθηκε στην προπόνηση της Εθνικής ομάδας το απόγευμα της Τρίτης (2/9) και παρακολούθησε από κοντά την προετοιμασία της «γαλανόλευκης» ενόψει των δύο εντός έδρας αγώνων των προκριματικών του Μουντιάλ 2026, απέναντι σε Λευκορωσία και Δανία.

Ο Μάκης Γκαγκάτσης είχε τετ α τετ τόσο με τον Ιβαν Γιοβάνοβιτς όσο και με τους περισσότερους διεθνείς και με την παρουσία του έδειξε για μια ακόμα φορά πόσο δίπλα είναι στην ομάδα.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, τακτική και δίτερμα ενώ όσοι έπαιξαν την Κυριακή μετά το πρώτο μέρος έκαναν αποκατάσταση. Αύριο η προπόνηση ξεκινάει στις 18:30.