Παναθηναϊκός: «Πρώτη» για Πάντοβιτς, απόντες οι διεθνείς

Την πρώτη του προπόνηση ως παίκτης του Παναθηναϊκού πραγματοποίησε ο Μίλος Πάντοβιτς, ενώ απόντες από το Κορωπί ήταν όλοι οι διεθνείς.

Οι παίκτες του «Τριφυλλιού» προπονήθηκαν σήμερα το απόγευμα στο Κορωπί, με τον Μίλος Πάντοβιτς να βγάζει για πρώτη φορά το πρόγραμμα μαζί με τους νέους του συμπαίκτες.

Φυσικά ο Ρουί Βιτόρια είχε πολλές απουσίες να διαχειριστεί, αφού απόντες ήταν όλοι οι διεθνείς, συμπεριλαμβανομένου και του νεοαποκτηθέντος Σίριλ Ντέσερς.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Την πρώτη του προπόνηση με την φανέλα του Παναθηναϊκού πραγματοποίησε την Τρίτη το απόγευμα στο «Γ. Καλαφάτης» ο Μίλος Πάντοβιτς.

Το πρόγραμμα της προπόνησης περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο και εξάσκηση στα τελειώματα.

Απόντες λόγω υποχρεώσεων με τις εθνικές ομάδες ήταν οι Μπακασέτας, Σιώπης, Κυριακόπουλος, Ντραγκόφσκι, Σφιντέρσκι, Τσέριν, Ίνγκασον, Πελίστρι, Τουμπά, Λαφόν, Ντέσερς, Μπρέγκου, Φικάι και Καρακασίδης».