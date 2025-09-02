Λανουά: «Έπρεπε να αποβληθεί νωρίτερα ο Μπάκου στην Τούμπα» (vid)

Ο Στεφάν Λανουά τόνισε ότι ο Μπάκου αποβλήθηκε λανθασμένα με δεύτερη κάρτα στην Τούμπα, όμως ο Κατσικογιάννης έκανε διπλό λάθος, αφού έπρεπε να τον αποβάλλει νωρίτερα.

Σε τρεις φάσεις επικεντρώθηκε ο Γάλλος αρχιδιαιτητής, Στεφάν Λανουά, «σκανάροντας» τα παιχνίδια της 2ης αγωνιστικής και εστιάζοντας σε Τούμπα και Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Αναλυτικά, η τοποθέτηση του κ. Λανουά: «Σε αυτή τη φάση ο επιτιθέμενος προσπαθεί να παίξει τη μπάλα κάνοντας τάκλιν με το δεξί του πόδι επεκτειμένο και κάνει σοβαρό φάουλ βρίσκονται με τις τάπες το γόνατο του τερματοφύλακα. Πρέπει να υπενθυμίσουμε στον διαιτητή και στο VAR να προστατεύουν τη σωματική ακεραιότητα των ποδοσφαιριστών με τον σωστό πειθαρχικό έλεγχο. Στην περίπτωση αυτή, κόκκινη κάρτα για σοβαρό φάουλ.

Στη δεύτερη περίπτωση ο παίκτης του Ατρόμητου διεκδικεί την μπάλα με απρόσεκτο τρόπο. Δεν υπάρχει πάτημα στο πόδι οπότε δεν υπάρχει λόγος να δοθεί δεύτερη κίτρινη κάρτα στον παίκτη. Ο διαιτητής παρασύρθηκε από τη συμπεριφορά του παίκτη του ΠΑΟΚ, ο οποίος υπερέβαλε κατά την επαφή. Δυστυχώς το VAR δεν μπορεί να παρέμβει για να διορθώσει μια λανθασμένη κίτρινη κάρτα», αναφέρει συνολικά για τον Μακανά Μπάκου.

