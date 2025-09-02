Ηρακλής: Δυναμικό «μπάσιμο» για τον Νίκολα Ντόβενταν (vid)

Κρούση στον Νίκολα Ντόβενταν έχει κάνει ο Ηρακλής για να τον αποκτήσει από την Καραγκιουμρούκ, έχοντας πανηγυρίσει τη περσινή χρονιά την άνοδο στην πρώτη κατηγορίας της Τουρκίας.

Ο 31χρονος μέσος αγωνίζεται κυρίως στη θέση «10», με τους «Κυανόλευκους» να είναι το μεγάλο φαβορί για να τον αποκτήσουν εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου, έχοντας 16 συμμετοχές με την Κ21 της Αυστρίας, με την οποία σημείωσε 2 γκολ.

Οι επαφές των δύο πλευρών έχουν προχωρήσει αρκετά και δεν αποκλείεται μέσα στην εβδομάδα ο παίκτης να βρεθεί στη Θεσσαλονίκη και να κλείσει τη μεταγραφή του και να προσφέρει μία πολύ ποιοτική λύση στην ομάδα του Μπάμπη Τεννέ.

Επίσης έχει θητεία και στη Bungesliga, αφού έχει παίξει σε Νυρεμβέργη και Χάιντενχάιμ, ενώ στην πατρίδα του αγωνίστηκε με ΛΑΣΚ, Λίφερινγκ και Αλτάχ.

Την περσινή χρονιά με την Καραγκιουμρούκ είχε 40 συμμετοχές, 1 γκολ και 8 ασίστ, ενώ εκτός από το «10» μπορεί να παίξει και στα δύο άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής.