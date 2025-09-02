Ντι Μάρτζιο: «Ο Βονιάτο της Πίζας κλείνει στον Άρη»

Ο Εμάνουελ Βινιάτο της Πίζας βρίσκεται πολύ κοντά στο να κλείσει στον Άρη, σύμφωνα με τον Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο.

Ο γνωστός Ιταλός δημοσιογράφος συνδέει τον Άρη με τον επιθετικό της Πίζας, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί τόσο στη δεξιά πλευρά όσο και στην αριστερή και μάλιστα αναφέρει πως είναι πολύ κοντά στο να κλείσει ακόμα και μέσα στην ημέρα στους «Κιτρινόμαυρους».

Το συμβόλαιο του 25χρονου εξτρέμ ολοκληρώνεται σε έναν χρόνο με τους Ιταλούς, διαθέτοντας μία πολύ καλή εμπειρία, διότι έχει καταγράψει 89 συμμετοχές σε επίπεδο Serie A, αγωνιζόμενος με τις Μπολόνια, Έμπολι και Σαλερνιτάνα, ενώ είναι προϊόν της ακαδημίας της Κιέβο Βερόνα.

