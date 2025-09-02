Νέες αντιδράσεις των φίλων της Βιγιαρεάλ για μεταγραφή Ισραηλινού μεσοεπιθετικού!

Νέος... σάλος στις τάξεις του «κίτρινου υποβρυχίου», καθώς η συμφωνία με την Τότεναμ για τον δανεισμό του Μανόρ Σόλομον δεν είναι αποδεκτή από τον κόσμο, με τον οποίο οι σχέσεις δοκιμάστηκαν μετά την υπογραφή του Τόμας Πάρτεϊ, ο οποίος ελέγχεται για 5 υποθέσεις βιασμού από τις βρετανικές αρχές.

Η Βιγιαρεάλ ανακοίνωσε τον μονοετή δανεισμό του Μανόρ Σόλομον από την Τότεναμ, ενός υποστηρικτή της γενοκτονίας στη Γάζα. Μετά τις επιθέσεις της Χαμάς σε ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου 2023, ο 26χρονος winger έκανε μερικά instagram stories: «Βομβαρδίζουν τους εαυτούς τους και μετά μας κατηγορούν», «Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αμυνθεί» και «Πού κοιτούσες στις 7 Οκτωβρίου;». Όλα αυτά αναδημοσιεύτηκαν από φίλους του συλλόγου που διαφωνούν με την άφιξή του, όπως με εκείνη του Τόμας Πάρτεϊ.

«Γνωρίστε τον Μανόρ Σόλομον. Ο Μανόρ Σόλομον υποστηρίζει περήφανα και ανοιχτά τη γενοκτονία του Ισραήλ και την παράνομη κατοχή της Παλαιστίνης και του λαού της. Ο Μανόρ Σόλομον δεν είναι ευπρόσδεκτος στη Βιγιαρεάλ και δεν αξίζει την αγάπη των υποστηρικτών της. Λευτεριά στην Παλαιστίνη!», γράφει χαρακτηριστικά η ανάρτηση: