O ASTERAS AKTOR έδωσε επαγγελματικό συμβόλαιο στον νεαρό Γκάμπριελ Κοντράσι

Ο ASTERAS AKTOR με το... βλέμμα και στο μέλλον, έδωσε επαγγελματικό συμβόλαιο στον νεαρό ποδοσφαιριστή των τμημάτων υποδομής του συλλόγου, Γκάμπριελ Κοντράσι.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Ο Γκάμπριελ Κοντράσι, ποδοσφαιριστής των Τμημάτων Υποδομής του συλλόγου μας, υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με τον ASTERAS AKTOR.

Ο Κοντράσι γεννήθηκε στα Γιαννιτσά στις 2 Ιανουαρίου 2009 και ήρθε στην ομάδα μας από τον Αλμωπό Αριδαίας το 2022, σε ηλικία μόλις 13 ετών!

Ο Γκάμπριελ γίνεται πλέον επαγγελματίας, επιβεβαιώνοντας με πόσο μεγάλη ευθύνη και αφοσίωση εργάζονται οι άνθρωποι των Ακαδημιών του συλλόγου μας με τους νεαρούς αθλητές.

Ο Γκάμπριελ Κοντράσι αγωνίζεται ως μέσος και επέλεξε το Νο47 για την πρώτη του επαγγελματική φανέλα. Τον συγχαίρουμε και τού ευχόμαστε υγεία και μία λαμπρή επαγγελματική διαδρομή».