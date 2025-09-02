Ντάνιελ Φερνάντες στο SDNA: «Ευκαιρία ο ποιοτικός Γκρούγιτς για την ΑΕΚ - Θα προσφέρει πολλά στον άξονα»

Ο Πορτογάλος παλαίμαχος παίκτης με το πλούσιο ελληνικό ιστορικό κι άλλοτε….προϊόν των ακαδημιών της Πόρτο, καταθέτει στο SDNA την προσωπική του έκθεση για την πολύχρονη θητεία του Σέρβου μέσου στους «Δράκους», καθώς τη νέα σελίδα που άνοιξε στην καριέρα του μέσω της μεταγραφής στην Ένωση.

Ο Μάρκο Γκρούγιτς αποτελεί τη νέα άφιξη στο ρόστερ της ΑΕΚ.

Ο διεθνής Σέρβος χαφ αποχώρησε από την Πόρτο, υπέγραψε συμβόλαιο με την Ένωση και μπήκε στο…οπλοστάσιο του Μάρκο Νίκολιτς.

Το SDNA επικοινώνησε με τον Πορτογάλο παλαίμαχο παίκτη, Ντάνιελ Φερνάντες, o ο οποίος «μπουσούλησε» στις ακαδημίες της Πόρτο, έπαιξε σε ελληνικές ομάδες (ΠΑΟΚ, Ηρακλής, Παναθηναϊκός, ΟΦΗ, Πανθρακικός, Πανσερραϊκός) τα χρόνια της ποδοσφαιρικής καριέρας του και πήρε το αγωνιστικό του report για την παρουσία του Γκρούγιτς στους «Δράκους».

«Ο Γκρούγιτς αποτελεί ξεκάθαρα έναν ποιοτικό μέσο που έχει τη δυνατότητα να αγωνίζεται με την ίδια ευχέρεια στις θέσεις ‘6΄και ‘8’.

Υπήρξε ένας πολύ σημαντικός παίκτης για την Πόρτο, μέχρι ωσότου αντιμετωπίσει ένα σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού και χάσει πολλά παιχνίδια την περασμένη σεζόν.

Στην Πόρτο άλλαξαν πολλά το φετινό καλοκαίρι, ο Γκρούγιτς δεν είχε θέση στην ομάδα κι έτσι η αποχώρησή του ήταν φυσιολογική.

Αγαπήθηκε πολύ στην Πόρτο κι ήταν ένας από τους παίκτες που έκαναν…γκελ στην εξέδρα με το πάθος και τη δυναμική που έβγαζε στο χορτάρι.

Δυναμικός χαφ, αρέσκεται να κουβαλά την μπάλα από την άμυνα και να φτιάχνει παιχνίδι μοιράζοντας πάσες προς τους συμπαίκτες του.

Προσωπικά θεωρώ πως είναι μια πολύ καλή μεταγραφή για την ΑΕΚ που εκμεταλλεύτηκε τις συγκυρίες και ήρθε σε συμφωνία μαζί του.

Ο Γκρούγιτς ήταν ευκαιρία για την ΑΕΚ και θα προσφέρει πολλά στον άξονα αν είναι υγιής».