Ο Ολυμπιακός εντάχθηκε σε τέσσερα νέα ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+

Με ανακοίνωση του ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός γνωστοποίησε ότι εντάχθηκε σε τέσσερα νέα ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+ με στόχο την εξωστρέφεια, την καινοτομία και την προώθηση του αθλητισμού και της κοινωνικής συνοχής.

Η σχετική ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού:

«Ο Ολυμπιακός Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιώς επιβεβαιώνει για μια ακόμα φορά την δέσμευσή του στην εξωστρέφεια, την καινοτομία και την προώθηση του αθλητισμού και της κοινωνικής συνοχής, με την ένταξή του σε τέσσερα (4) νέα ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+.

Μέσα από αυτά τα ευρωπαϊκά προγράμματα, ο Ολυμπιακός θα έχει την ευκαιρία να συνεργαστεί με κορυφαίους ευρωπαϊκούς φορείς, να μοιραστεί τεχνογνωσία και καλές πρακτικές και να αναπτύξει δράσεις που αφορούν την εκπαίδευση, την ένταξη, τον εθελοντισμό και την κοινωνική υπευθυνότητα του αθλητισμού.

Η ομάδα μας εγκρίθηκε να συμμετάσχει στα προγράμματα:

HEALTHY - "Multisport clubs promoting the physical activity as a tool for HEALTHY life"

MAMA - Maternity Matters in Sports

FONTES - FOstering New TEchniques for Social integration through Sport

STRIVE

Το πρόγραμμα HEALTHY - "Multisport clubs promoting the physical activity as a tool for HEALTHY life" αποτελεί μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που υλοποιείται στο πλαίσιο του Erasmus+ Sport, με στόχο την ενίσχυση της φυσικής δραστηριότητας ως εργαλείου για έναν υγιεινό και ενεργό τρόπο ζωής. Μαζί με τον Ολυμπιακό στο πρόγραμμα συμμετέχουν η Levski - Sport for All (Bulgaria) και Ferencvárosi Torna Club (Hungary), οι οποίοι ενώνουν τις δυνάμεις τους για την κινητοποίηση των τοπικών κοινωνιών και την ευαισθητοποίηση γύρω από τα οφέλη της άσκησης και της περιβαλλοντικής προστασίας.

Το έργο MAMA - Maternity Matters in Sports αποτελεί μια χρηματοδοτούμενη πρωτοβουλία στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Sport και έχει ως στόχο την προώθηση της ισότητας των φύλων στον χώρο του αθλητισμού, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενδυνάμωση και υποστήριξη των γυναικών αθλητριών κατά και μετά τη μητρότητα.

Συμμετέχουν 10 εταίροι από επτά χώρες, μεταξύ των οποίων και ο Ολυμπιακός Σ.Φ.Π., που συμβάλλει ενεργά στη μελέτη βέλτιστων πρακτικών, στην υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων και στη φιλοξενία δράσεων ευαισθητοποίησης.

Το MAMA προβάλλει το μήνυμα ότι η μητρότητα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο για τη συμμετοχή ή την επιστροφή των γυναικών στον αθλητισμό.

Το πρόγραμμα FONTES - FOstering New TEchniques for Social integration through Sport είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που αξιοποιεί τον αθλητισμό ως εργαλείο κοινωνικής ένταξης για νέους και κοινότητες μεταναστών. Μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα, διαπολιτισμικές αθλητικές δράσεις και τη χρήση ψηφιακών εργαλείων (όπως πλατφόρμα εκπαίδευσης και AI-based repository), το έργο ενισχύει την ένταξη, την αλληλεγγύη και την αλληλοκατανόηση.

Συμμετέχουν οργανισμοί από έξι ευρωπαϊκές χώρες, ενώ ο Ολυμπιακός εκπροσωπεί την Ελλάδα, με ενεργό ρόλο σε εκπαιδεύσεις προπονητών, δράσεις με νέους και διοργάνωση διεθνών εκδηλώσεων. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ Sport.

Το πρόγραμμα STRIVE, στο πλαίσιο του Erasmus+ Sport και με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, φέρνει την καινοτομία του Teqvoly στα σχολεία της Ελλάδας και της Ιταλίας, συνδυάζοντας αθλητισμό, συμπερίληψη και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Το Teqvoly είναι ένα νέο και συναρπαστικό άθλημα που παντρεύει στοιχεία από το βόλεϊ και το Teqball, παίζεται σε ειδικό κυρτό τραπέζι χωρίς επαφή και αναδεικνύει την τεχνική, τον συντονισμό και το fair play, προσφέροντας μια διασκεδαστική εμπειρία για όλες τις ηλικίες.

Ο Ολυμπιακός, σε συνεργασία με την S.S. Lazio Teqball Club, πρωτοστατούν στη διάχυση και την υλοποίηση του έργου, καλλιεργώντας συνεργασία, fair play και περιβαλλοντική συνείδηση στη νέα γενιά.

Ο Ολυμπιακός αποδεικνύει για ακόμη μία φορά, ότι αποτελεί φορέα κοινωνικής αλλαγής και πρότυπο ευρωπαϊκής συνεργασίας, με δράσεις πέρα από τα γήπεδα, με τις οποίες «αγγίζει» την καρδιά της κοινωνίας».