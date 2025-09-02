Ιωαννίδης: «Ευχαριστώ για την θερμή υποδοχή, μετράω αντίστροφα...» (pic)

Ο Φώτης Ιωαννίδης ευχαρίστησε τον οργανισμό της Σπόρτινγκ για την υποδοχή του και δήλωσε πανέτοιμος για τις νέες προκλήσεις που θα βρει μπροστά του.

Ο Έλληνας επιθετικός έστειλε μέσα από τα social media το δικό του μήνυμα μετά την μεταγραφή στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας, ευχαριστώντας τους ανθρώπους του συλλόγου και τους φιλάθλους για την υποδοχή που του επεφύλαξαν.

Παράλληλα, εξέφρασε την χαρά του που βρίσκεται στην Λισαβόνα και δήλωσε πανέτοιμος για τη νέα πρόκληση της καριέρας του.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε:

«Νιώθω υπέροχα που βρίσκομαι επιτέλους εδώ. Ανυπομονώ να γνωρίσω τους νέους μου συμπαίκτες, τον σύλλογο, τους φιλάθλους και όλους στην Σπόρτινγκ. Σας ευχαριστώ όλους για τη θερμή υποδοχή. Μετράω αντίστροφα τις μέρες για να ξεκινήσω.

Sportinguistas: είμαι εδώ, είμαι χαρούμενος και είμαι έτοιμος».