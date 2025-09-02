Πρόεδρος Πάφου: «Χαρά να αγωνιστούμε με τον Ολυμπιακό και να δούμε δυο κορυφαίες ομάδες της Κύπρου και της Ελλάδας»

Ο πρόεδρος της Πάφου, Ρόμαν Ντούμποβ, παραχώρησε συνέντευξη στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου και αναφέρθηκε στην ιστορική πορεία της ομάδας, αλλά και στον επερχόμενο αγώνα κόντρα στον Ολυμπιακό για την League Phase του Champions League.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

- Καλησπέρα σας. Πώς θα αξιολογούσατε την περασμένη σεζόν;

«Η σεζόν αποδείχθηκε αρκετά «μεικτή». Πέρσι θέσαμε πιο φιλόδοξους στόχους. Δυστυχώς, χάσαμε τόσο το Σούπερ Καπ όσο και τον τελικό Κυπέλλου — και αυτό μας άφησε μια γλυκόπικρη γεύση. Την ίδια στιγμή, η κατάκτηση του πρωταθλήματος και η εξαιρετική παρουσία μας στο Conference League ήταν πολύ σημαντικές. Ωστόσο, οι ήττες και όσα μείνανε ανολοκλήρωτα μας υπενθυμίζουν ότι έχουμε ακόμα περιθώρια να μεγαλώσουμε, να γίνουμε καλύτεροι και να κάνουμε το επόμενο βήμα στην ιστορία μας. Σήμερα, η Πάφος έφτασε στο Champions League — πρόκειται για ένα πραγματικά ιστορικό επίτευγμα. Αλλά η ιστορία δεν γράφεται με μία στιγμή· γράφεται με όσα χτίζουμε από εδώ και πέρα».

- Πώς αξιολογείτε το γεγονός ότι η Πάφος προκρίθηκε στο Champions League;

«Είναι, φυσικά, τεράστια χαρά. Θέλω να συγχαρώ όλους τους φιλάθλους μας, κάθε μέλος του προσωπικού και κάθε ποδοσφαιριστή. Πίσω από αυτό το επίτευγμα κρύβεται ένας τεράστιος όγκος δουλειάς, προσπάθειας και αφοσίωσης — από κάθε γωνιά του συλλόγου: από το κούρεμα του χορταριού και την προετοιμασία των γευμάτων, μέχρι την προσπάθεια του κάθε ποδοσφαιριστή που έδωσε το μέγιστο. Ταυτόχρονα, αυτό δεν είναι τυχαίο. Έξι χρόνια πριν παρουσιάσαμε ένα σχέδιο για το πώς θα φτάσουμε εδώ, και το ακολουθήσαμε βήμα-βήμα — θέτοντας στόχους και πετυχαίνοντας πολλά σε κάθε τμήμα. Το αποτέλεσμα είναι το Champions League. Όμως αυτό είναι μόνο το πρώτο βήμα: δεν θέλουμε να είμαστε απλοί συμμετέχοντες, αλλά να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ώστε αυτή η επιτυχία να μην είναι μεμονωμένη. Θέλουμε να ανταγωνιστούμε, να εμπνεύσουμε και να δείξουμε ότι ακόμα κι ένας σύλλογος από μια μικρή πόλη μπορεί να φτάσει στη μεγαλύτερη σκηνή».

- Πώς αξιολογείτε τα αποτελέσματα της κλήρωσης του Champions League;

«Πρόκειται για ένα πολύ ενδιαφέρον αποτέλεσμα. Είναι συναρπαστικό να αντιμετωπίζουμε αντιπάλους τόσο υψηλού επιπέδου, να δοκιμάζουμε τις δυνάμεις μας απέναντί τους. Φυσικά, θα είναι μια μοναδική εμπειρία και για τους φιλάθλους μας. Θα αντιμετωπίσουμε μεγάλες ομάδες τόσο εδώ στην Κύπρο όσο και σε υπέροχες πόλεις όπως το Λονδίνο και το Τορίνο. Επίσης, είναι χαρά να έχουμε την ευκαιρία να αγωνιστούμε με τον Ολυμπιακό — να δημιουργήσουμε ένα ελληνοκυπριακό ντέρμπι και να δούμε 2 κορυφαίες ομάδες της Κύπρου και της Ελλάδας να αναμετρώνται. Όλα αυτά μας δίνουν επιπλέον κίνητρο».

- Έχετε κάποιες ιδιαίτερες αναμνήσεις που συνδέονται με αυτή τη στιγμή;

«Ναι. Πριν από μερικά χρόνια, στα γενέθλια του Χάρη (Γενικός Διευθυντής της ΠΑΦΟΣ FC), του χάρισα ένα ταξίδι στο Stamford Bridge για να δούμε έναν αγώνα της Chelsea. Καθόμασταν εκεί κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, και τον κοίταξα και του είπα: «Χάρη, σε λίγα χρόνια θα παίζουμε σε αυτό το γήπεδο».

- Και πώς αντέδρασε;

«Τον ρώτησα: «Είσαι έτοιμος γι’ αυτό;» Με κοίταξε και γέλασε. Σήμερα, θέλω να του υπενθυμίσω ότι πρέπει να είναι πάντα έτοιμος για την επόμενη πρόκληση. Και όχι μόνο εκείνος — αλλά κάθε ποδοσφαιριστής και κάθε μέλος του συλλόγου».

- Ποια είναι τα σχέδια της ομάδας για τη νέα σεζόν; Υπάρχουν πρόσθετοι στόχοι;

«Εδώ δεν υπάρχει μυστικό: όλοι οι στόχοι μας είναι κυριολεκτικά αναρτημένοι στα αποδυτήρια — σε κάθε πόρτα του προπονητικού κέντρου και σε κάθε ντουλάπι των ποδοσφαιριστών. Θέλουμε να κερδίζουμε σε κάθε διοργάνωση που συμμετέχουμε και να είμαστε πρωτοπόροι στο πρωτάθλημα σε όλους τους τομείς. Και όχι μόνο σε αγωνιστικό επίπεδο, αλλά και σε μάρκετινγκ, επιχειρηματικές και εμπορικές δραστηριότητες. Η αποστολή μας είναι να αναπτυχθούμε ως σύλλογος, ως οργανισμός και ως σύμβολο για την πόλη μας. Θέλουμε κάθε ποδοσφαιριστής, κάθε μέλος του προσωπικού και κάθε φίλαθλος να πιστεύει ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο όταν είμαστε ενωμένοι».

- Στη μεταγραφική περίοδο υπήρξαν κάποιες σημαντικές εξελίξεις: αποκτήσατε τον David Luiz, αλλά συνολικά η ομάδα δεν έκανε πολλές προσθήκες, ενώ ταυτόχρονα έφυγαν αρκετοί ηγέτες. Πώς αξιολογείτε την καμπάνια μεταγραφών; Υπήρχε πιθανότητα να κρατήσετε παίκτες όπως ο Jairo και ο Silva;

«Με τον Jairo, η κατάσταση ήταν ξεκάθαρη ήδη από τον Οκτώβριο πέρσι. Είχαμε μια ανοιχτή και θετική συζήτηση για το μέλλον του. Έδωσε τεράστια ώθηση στον σύλλογο, έμεινε μαζί μας τέσσερα χρόνια και υπήρξε αληθινός ηγέτης και αρχηγός. Όμως στα 34 του, το επόμενο συμβόλαιο μπορούσε να είναι το τελευταίο. Επαγγελματικά, ήθελα να τον κρατήσω στη δομή μας, αλλά σε ανθρώπινο επίπεδο κατανοούσα: η μέριμνα για την οικογένειά του ήταν κάτι σημαντικό, καθώς η καριέρα ενός ποδοσφαιριστή είναι σύντομη. Αποφασίσαμε να τον βοηθήσουμε να βρει ομάδα στο εξωτερικό που να ανταποκρίνεται στις οικονομικές του απαιτήσεις. Πριν τα Χριστούγεννα υπέγραψε προ-συμβόλαιο με μια Μαλαισιανή ομάδα που ανήκει στον γιο του Βασιλιά. Είναι τριετές συμβόλαιο με το οποίο θα κερδίσει σχεδόν περισσότερα από όλη την προηγούμενη καριέρα του. Είμαι πολύ χαρούμενος για εκείνον και ελπίζω να συναντηθούμε ξανά, ίσως σε διοικητικό ρόλο — είναι χαρισματική προσωπικότητα, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ιστορία του συλλόγου και το παράδειγμά του δείχνει στους νεότερους τι σημαίνει αφοσίωση και ηγεσία.

Με τον Jonathan Silva, το πλαίσιο είναι σημαντικό. Ήταν ένας επιτυχημένος δανεισμός από τη Getafe. Εμείς πληρώναμε το 1/3 του συμβολαίου του, τα υπόλοιπα τα κάλυπτε η Getafe. Μετά τη λήξη του δανεισμού και του συμβολαίου του, η μόνιμη απόκτησή του ήταν οικονομικά αδύνατη. Ως επαγγελματικός σύλλογος, οφείλουμε να ισορροπούμε πόρους και ποιότητα ρόστερ. Από την άλλη, αυτό έδωσε την ευκαιρία στον Κώστα Πιλέα να αναδειχθεί, και μέχρι στιγμής έχει αρπάξει την ευκαιρία. Αν θα μπορέσει να διατηρήσει αυτό το επίπεδο σε όλη τη σεζόν θα φανεί, αλλά μέχρι τώρα είναι θετικό. Όσο για τον Ivusic, η συμφωνία ήταν πολύ καλή: πήραμε σχεδόν τα διπλάσια από αυτά που δώσαμε για τον αποκτήσουμε. Υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο αλλού, εξασφαλίζοντας την καριέρα του μέχρι τη συνταξιοδότησή του. Χαίρομαι για εκείνον.

Η απόκτηση του David Luiz είναι ορόσημο. Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν περίπου πριν από έναν χρόνο. Αρχικά συναντήθηκα με τον μάνατζέρ του, Giuliano Bertolucci, και συζητήσαμε την πιθανότητα να ολοκληρώσει την καριέρα του στην Πάφο. Αυτές οι διαδικασίες δεν είναι ποτέ γρήγορες. Φυσικά, δεν διαθέταμε τους οικονομικούς πόρους ομάδων όπως η Flamengo ή η Fluminense, οπότε δουλέψαμε σε πρόσθετους τομείς που μπορούσαμε να προσφέρουμε: στήριξη στην απόκτηση προπονητικής άδειας, βοήθεια στην προσαρμογή μετά το τέλος της καριέρας του και ευκαιρία να αναπτυχθεί ως προπονητής μέσα στον όμιλό μας. Παράλληλα, είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι έχει ακόμα πολλά να προσφέρει εντός γηπέδου. Η ποιότητα, η εμπειρία και οι ηγετικές του ικανότητες παραμένουν και θα βοηθήσουν την ομάδα.

Κάναμε επίσης αρκετές κινήσεις με νέους ταλαντούχους παίκτες για το μέλλον, αποκτήσαμε τερματοφύλακα και ποδοσφαιριστές από συλλόγους όπως ο Ajax και η Sporting — με τους οποίους διατηρούμε πολύ καλή σχέση. Αγοράσαμε τα δικαιώματα των Anderson και Jaja, που κάθε μέρα αποδεικνύουν ότι αξίζουν θέση στην ενδεκάδα. Μέχρι να κλείσει το μεταγραφικό παράθυρο, μπορεί να υπάρξουν κι άλλες αφίξεις. Με περίπου 60 παιχνίδια μπροστά μας, το βάθος στο ρόστερ είναι κρίσιμο. Συνολικά, η φετινή σεζόν θα είναι ακόμα πιο δύσκολη και σημαντική από την περσινή, αλλά οι προκλήσεις δημιουργούν πρωταθλητές και αθλητικές δυναστείες».

- Ο ανταγωνισμός στο πρωτάθλημα θα είναι ιδιαίτερα σκληρός φέτος;

«Ναι. Τα τελευταία επτά χρόνια, καμία ομάδα δεν κατάφερε να υπερασπιστεί τον τίτλο της τη χρονιά μετά την κατάκτησή του — επομένως η αποστολή μας είναι εξαιρετικά απαιτητική. Το πρωτάθλημα δυναμώνει: αντίπαλοι όπως ο Άρης, ο ΑΠΟΕΛ, η ΑΕΚ, η ΑΕΛ και η Ομόνοια έχουν όλοι ενισχύσει ρόστερ και τεχνικά επιτελεία και παραμένουν δυνατοί. Η μάχη θα είναι σκληρή, και ο στόχος μας είναι να είμαστε μέσα σε αυτή από την αρχή μέχρι το τέλος. Η μετάβαση από το Champions League πίσω στο εγχώριο πρωτάθλημα δεν θα είναι εύκολη, αλλά θα κάνουμε τα πάντα ώστε οι ποδοσφαιριστές να μείνουν σε εγρήγορση και η αποστολή μας νομίζω είναι εφικτή. Θα συνεχίσουμε να αποδεικνύουμε ότι η Πάφος ανήκει στους κορυφαίους».

- Η συμμετοχή στο Champions League θα φέρει επιπλέον έσοδα. Πώς θα αξιοποιηθούν; Θα πάνε σε μεταγραφές και υψηλότερους μισθούς;

«Δρούμε στοχευμένα, άρα ακόμα και με τα έσοδα από το Champions League δεν σκοπεύουμε σε απότομες αλλαγές προϋπολογισμού. Το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων θα κατευθυνθεί σε υποδομές. Κατασκευάζουμε δύο νέα γήπεδα, με το τεχνητό έτοιμο στις αρχές Σεπτεμβρίου. Φτιάξαμε νέο γυμναστήριο για την U19 και ολόκληρη την Ακαδημία. Δημιουργούμε επίσης γήπεδο 9×9 και ένα ακόμα 5×5. Θα υπάρξουν πρόσθετες επενδύσεις στην αθλητική ανάπτυξη και θα ενισχύσουμε το προπονητικό επιτελείο της Ακαδημίας. Με λίγα λόγια, τα περισσότερα από αυτά τα χρήματα θα επανεπενδυθούν στο επόμενο βήμα και στο μέλλον των νέων γενεών — γενεών που θα οδηγήσουν την Πάφο ακόμα ψηλότερα.

Ο λειτουργικός προϋπολογισμός μας θα είναι μάλιστα ελαφρώς μικρότερος από πέρσι. Καταγράψαμε ζημιά 2 εκατ. ευρώ την περασμένη σεζόν, οπότε τώρα στοχεύουμε στην ισορροπία. Αλλά η επιτυχία δεν προκύπτει πάντα από το να ξοδεύεις περισσότερα — προκύπτει από το να κάνεις εξυπνότερες επιλογές. Με καλύτερο scouting, καλύτερη διαχείριση και καλύτερη ανάλυση, μπορούμε να γίνουμε ισχυρότεροι παραμένοντας βιώσιμοι».

- Πώς προσεγγίζετε τη συνεργασία με το προπονητικό τιμ;

«Τα αποτελέσματα καθορίζουν τόσο τις ευκαιρίες όσο και την αξιολόγηση ενός προπονητικού τιμ. Ταυτόχρονα, κάθε προπονητής που έρχεται στην Πάφο λαμβάνει την πλήρη στήριξή μας από την πρώτη ημέρα μέχρι το τέλος. Ό,τι συμβαίνει πίσω από κλειστές πόρτες μένει εκεί, αλλά δημόσια στηρίζουμε πάντα τον προπονητή μας. Όσο είναι μαζί μας, είναι ο καλύτερος προπονητής για τον σύλλογο — χωρίς εναλλακτικές. Τον εμπιστευόμαστε και του δίνουμε την ευκαιρία να κάνει τη δουλειά του στον αγωνιστικό χώρο».

- Και τι γίνεται με τα νέα έργα; Υπάρχουν ειδήσεις;

«Ολοκληρώνουμε το πρόγραμμα «Pafos Vision 2035». Θα συντονίζει το έργο του συλλόγου για την επόμενη δεκαετία: κάθε τμήμα και κάθε εργαζόμενος — από την Ακαδημία και την πρώτη ομάδα μέχρι την κουζίνα και το ξενοδοχείο διαμονής των παικτών — θα έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Ο στόχος είναι να ανεβάσουμε τον σύλλογο σε ένα νέο επίπεδο, διασφαλίζοντας πρότυπα παγκόσμιας κλάσης και ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της παγκόσμιας αθλητικής κουλτούρας. Μόλις είναι έτοιμο το έγγραφο, θα το δημοσιεύσουμε: όλα όσα κάνουμε, τα κάνουμε για την κοινότητα και την πόλη μας. Θέλουμε οι άνθρωποι να λένε κάποια στιγμή: η Πάφος είναι η περιοχή και η πρωτεύουσα του ποδοσφαίρου — και είμαστε στον δρόμο για να το πετύχουμε. Τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα όταν συνδυάζεις το όραμα με τη δράση».

- Τι θα θέλατε να πείτε στους φιλάθλους ενόψει της νέας σεζόν;

«Για ακόμη μία φορά, ένα τεράστιο ευχαριστώ για την απίστευτη στήριξη — ανεξάρτητα από την περίσταση ή την πόλη. Κάθε παίκτης και κάθε μέλος του προσωπικού το ένιωσε πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τους αγώνες. Κάθε φίλαθλος προσπάθησε να βοηθήσει, και αυτή η ενότητα μας ανέβασε σε νέο επίπεδο. Είμαστε μία οικογένεια, και πιστεύω πως αυτή η οικογένεια θα συνεχίσει να μεγαλώνει.

Όμως τώρα σας χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ. Σε κάθε αγώνα, σε κάθε στιγμή, με πάθος, με φωνή, με καρδιά. Μαζί μπορούμε να κρατήσουμε την Πάφο στον ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό χάρτη, να σταθούμε με υπερηφάνεια απέναντι στους μεγαλύτερους συλλόγους. Σας υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε τα πάντα για να κάνουμε την Πάφο — και ολόκληρη την Κύπρο — περήφανη.

Το μήνυμά μου είναι απλό: ελάτε στο γήπεδο, φέρτε τα παιδιά σας και πιστέψτε. Τα καλύτερα κεφάλαια της ιστορίας μας είναι ακόμη μπροστά. Πάντα μαζί σας, Πάφος».