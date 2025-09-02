Νέο διευρυμένο ωράριο στο Τμήμα Μελών/Φιλάθλων του Ολυμπιακού

Με ανακοίνωση του ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός γνωστοποίησε το νέο διευρυμένο ωράριο λειτουργίας για το τμήμα Μελών/Φιλάθλων του συλλόγου.

Η σχετική ενημέρωση του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού:

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ενημερώνει, ότι για τη διευκόλυνση και την καλύτερη εξυπηρέτηση των Μελών και των φιλάθλων του, το Τμήμα Μελών/Φιλάθλων θα λειτουργεί πλέον με διευρυμένο ωράριο, καθημερινά, από Δευτέρα έως και Κυριακή, 10:00-18:00.

Με την αλλαγή αυτή, δίνεται η δυνατότητα στους φιλάθλους να επισκέπτονται το Τμήμα οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας, για την έκδοση ή ανανέωση της Κάρτας Μέλους, της Συλλεκτικής Κάρτας και της Κάρτας Φιλάθλου του Ολυμπιακού.

*Η έκδοση ή ανανέωση της Κάρτας Μέλους, της Συλλεκτικής Κάρτας και της Κάρτας Φιλάθλου του Ολυμπιακού, πραγματοποιείται και διαδικτυακά, όλο το 24ωρο, μέσω της ιστοσελίδας olympiacossfp.gr (ΕΔΩ)».