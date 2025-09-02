Με δάκρυα στα μάτια ο Ποντένσε επισκέφτηκε το μουσείο του Ολυμπιακού (pics, vid)

Ο Ντανιέλ Ποντένσε επισκέφτηκε το μουσείο του Ολυμπιακού και εμφανώς συγκινημένος αναφέρθηκε στην βραδιά της ιστορικής κατάκτησης του Conference League από τους «ερυθρόλευκους» το 2024.

Ο Ντανιέλ Ποντένσε επέστρεψε στον «αγαπημένο» του Ολυμπιακό για τρίτη φορά στην καριέρα του και ετοιμάζεται να ζήσει ξανά μεγάλες στιγμές με τα «ερυθρόλευκα».

Το μεσημέρι της Τρίτης (2/9) ο Πορτογάλος εξτρέμ επισκέφτηκε το μουσείο των Πειραιωτών, φωτογραφήθηκε με τα τρόπαια του συλλόγου, ενώ εμφανώς συγκινημένος και με δάκρυα στα μάτια εξιστόρησε όσα έζησε την 29η του Μάη στην ιστορική κατάκτηση του Conference League από τον Ολυμπιακό.

Με ανάρτηση της στα social media η πειραϊκή ΠΑΕ έκανε γνωστή την επίσκεψη του Ποντένσε στο μουσείο της ομάδας.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ντανιέλ Ποντένσε:

«Όταν είχα επιστρέψει το 2023 είχα υποσχεθεί να βοηθήσω να πάμε τον Ολυμπιακό ακόμα πιο ψηλά. Το 2024 το όνειρο τρελό έγινε πραγματικότητα.

Ζήσαμε μαζί θρυλικές στιγμές που θα είναι για πάντα χαραγμένες στο μυαλό μου. Κατακτήσαμε το ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία του Ολυμπιακού!

Τώρα επιστρέφω ξανά στο σπίτι μου, στο λιμάνι μας συνεχίζοντας να ονειρεύομαι ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες για τον Ολυμπιακό μας. Ανυπομονώ για όσα έρχονται».

Daniel Podence returns to Olympiacos! 🔴⚪️❤️



🎞📌 The new Olympiacos Museum at Karaiskakis Stadium#OlympiacosFC pic.twitter.com/PAFmSC1ILR — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 2, 2025