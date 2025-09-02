Παναθηναϊκός: Η παρακάμερα με Λεβαδειακό στην επιστροφή... αρκετών πρώην (vid)

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε ένα βίντεο με την παρακάμερα του αγώνα με τον Λεβαδειακό, στην επίσκεψη αρκετών... πρώην της ομάδας στην Λεωφόρο.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με το αριστερό το φετινό Πρωτάθλημα, μένοντας στο 1-1 με τον Λεβαδειακό στην Λεωφόρο, σε ένα παιχνίδι όπου κατάφερε να προηγηθεί πριν καν συμπληρωθεί ένα λεπτό αγώνα με τον Φίλιπ Τζούρισιτς.

Η «πράσινη» ΠΑΕ δημοσίευσε ένα βίντεο με την παρακάμερα του αγώνα, δίνοντας έμφαση φυσικά στις αντιδράσεις του Ρουί Βιτόρια και του πάγκου, αλλά και της εξέδρας, σε όλα όσα συνέβησαν στην αναμέτρηση.

Αξίζει να αναφερθεί πως στην Λεωφόρο επέστρεψαν ως αντίπαλοι του «Τριφυλλιού» οι Παλάσιος, Λοντίγκιν, Τσοκάι και Βέρμπιτς, με τον τελευταίο να πετυχαίνει και το γκολ των Βοιωτών, δίχως να το πανηγυρίσει.

Δείτε το βίντεο: