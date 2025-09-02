Ηρακλής: Σε καλό δρόμο για να κλείσει τον γιο του Νικοπολίδη, Γιάννη

Ο Ηρακλής είναι πολύ κοντά στο να κλείσει τον γιο του Αντώνη Νικοπολίδη, Γιάννη με τη μορφή δανεισμού από την Κηφισιά.

Μετά και τον τραυματισμό του Στέφανου Σουλούκο που θα χάσει όλη τη σεζόν, ο Ηρακλής ήταν υποχρεωμένος να βγει στην αγορά για να βρει τον αντικαταστάτη του.

Όπως προκύπτει ο εκλεκτός για τη θέση του τερματοφύλακα είναι ο παίκτης της Κηφισιάς, Γιάννης Νικοπολίδης που έρχεται για να πλαισιώσει τους Στουρνάρα και Σόβα.

Η μεταγραφή του έχει μπει στην τελική της ευθεία και σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις, με τον γιό του Αντώνη Νικοπολίδη να προβάρει τα «Κυανόλευκα», με τη μορφή δανεισμού.

Την περσινή σεζόν κατέγραψε 11 συμμετοχές με την Κηφισιά, ενώ πρόπερσι είχε τρεις παρουσίες με την ίδια ομάδα σε επίπεδο Super League.