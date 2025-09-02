Εθνική ομάδα: Κυκλοφορούν και «εξαφανίζονται» μεμονωμένα εισιτήρια για τα ματς με Λευκορωσία και Δανία

Στις 17:00 αναμένεται να τεθούν σε κυκλοφορία τα μεμονωμένα εισιτήρια για τους εντός έδρας αγώνες της Εθνικής ομάδας κόντρα σε Λευκορωσία και Δανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Με γοργούς ρυθμούς φεύγουν τα «μαγικά χαρτάκια» για τις δύο εντός έδρας αναμετρήσεις της «γαλανόλευκης» απέναντι σε Λευκορωσία (5/9, 21:45) και Δανία (8/9, 21:45) με το πακέτο εισιτηρίων που έχει κυκλοφορήσει η ΕΠΟ εδώ και αρκετό διάστημα (περιλαμβάνεται και το ματς με την Σκωτία στο Φάληρο).

Στις 17:00 αναμένεται να τεθούν σε κυκλοφορία και μεμονωμένα εισιτήρια για τα δύο επερχόμενα παιχνίδια στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και ήδη υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από τους φίλους της Εθνικής.

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία θέλει ένα γεμάτο γήπεδο προκειμένου να διεξαχθεί για ακόμη μία φορά μία μεγάλη γιορτή, με στόχο φυσικά τις νίκες απέναντι σε Λευκορωσία και Δανία στο... δρόμο για το Μουντιάλ του 2026.