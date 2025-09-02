ΠΑΟΚ: Τα «αετόπουλα» της Κ17 ξεκινούν με στόχο την υπεράσπιση του τίτλου

«Πρόβα τζενεράλε» για την Κ17 στη Σκωτία σε διεθνές τουρνουά λίγα 24ωρα πριν την... σέντρα της Super League - Το SDNA αναλύει το «προφίλ» των πρωταθλητών που θέλουν να παραμείνουν στον... θρόνο

Οι παίκτες των Ορφανού-Κρινίτσα ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους με λιγότερες από δύο εβδομάδες να απομένουν για την πρώτη...σέντρα στη φετινή Super League Κ17.

Ένα πρωτάθλημα που ο Δικέφαλος μπαίνει με ξεκάθαρο στόχο. Την διατήρηση των κεκτημένων και την τρίτη συνεχόμενη κατάκτηση της... κορυφής.

Η γενιά του 2009 -που πέρσι «δοκιμάστηκε» στην ΕΠΣΜ- μαζί με πρωταθλήτρια Super League K15 (γεννημένοι 2010) θα συνθέσουν τη φετινή Κ17 με το δίδυμο Ορφανού-Κρινίτσα να παραμένει στην «άκρη» του πάγκου.

Οι πρωταθλητές της Κ15 στην επόμενη «πίστα»

Ξεκινώντας από την «πεντάδα» των τερματοφυλάκων, οι 16χρονοι Μανασίδης-Νικολαϊδης (αμφότεροι με επαγγελματικό συμβόλαιο) θα «πλαισιωθούν» από την περσινή τριάδα (Βάτσος, Ξεφτέρης, Κάντριου) των πορτιέρε ης Κ15.

Όσον αφορά τα «μετόπισθεν», οι «9άρηδες» Χατσίδης (αδελφός του Δημήτρη), Τοπαλίδης, Τελίδης, Σνάουτσνερ (αδελφός του Μαξ), και Ψυρούκης «προβιβάστηκαν» από την περσινή Κ16, η οποία αγωνίστηκε σε επίπεδο ΕΠΣΜ με απόλυτη επιτυχία. Παράλληλα, απευθείας από την Κ15 «ανέβηκαν» οι στόπερ Βεριντιάνο, Φλώρος, Πατσαλίδης και Νικηφόρος, οι πλάγιοι μπακ Κογκαλίδης Σταύρος και Μπαϊμπουρντής, αλλά και η νέα μεταγραφή, ο 15χρονος Νίκος Χατζημωυσής, ο οποίος ήρθε φέτος από την Ασπίς Αυτοστεγάσεως Βαρίου.

Στα χαφ επίσης το ρόστερ είναι «υπερπλήρες» με τους περισσότερους της περσινής Κ16 να παραμένουν (Ματέρα, Λαζαρίδης, Παπαδόπουλος, Μίσχος, Γκέρσος, Μώκος, Σέφα, Παπανικολόπουλος και Τσιάλης), ενώ από την πρωταθλήτρια Κ15 παρέμειναν οι Δουραλής, Λέφας και Λούσκα, με τον τελευταίο να αποτελεί την «αποκάλυψη» της περσινής σεζόν.

Η γραμμή της «κρούσης» αποτελείται από τους Χαλδέζο, Μπουκλά, Μεταξά και Βλάχο (όλοι μέλη της περσινής Κ16), τους Τεντολούρη-Ζέκκα, που πέρσι πρωταγωνίστησαν με την πρωταθλήτρια Κ15, αλλά και την πρόσφατη μεταγραφή του Σκαναβή από την Κ16 της ΑΕΚ.

Απομένουν 12 μέρες για την «σέντρα» της Super League K17 με τον ΠΑΟΚ να κοιτάει την κορυφή και την τρίτη συνεχόμενη κατάκτηση πρωταθλήματος στην συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία.

