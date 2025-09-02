Οι πρώτες συστάσεις του Βολιάκο: «Στον ΠΑΟΚ ζουν το ποδόσφαιρο, όπως κι εγώ» (vid)

Με ιδιαίτερη ανυπομονησία περιμένει να ξεκινήσει τη σεζόν με τον ΠΑΟΚ, ο Αλεσάντρο Βολιάκο, ο οποίος έκανε λόγο για μία ξεχωριστή χρονιά ενώ αναφέρθηκε και στους λόγους που τον έκαναν να αποδεχθεί την πρόταση του Δικεφάλου!

«Ζω το ποδόσφαιρο, το ίδιο και οι φίλοι του ΠΑΟΚ», με αυτή την... ατάκα «συστήθηκε» στον κόσμο του Δικεφάλου ο Αλεσάντρο Βολιάκο στις πρώτες ασπρόμαυρες δηλώσεις του.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στην κάμερα του PAOK TV:

«Έχω υπέροχα συναισθήματα, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και που γνωρίζω μια νέα κοινωνία, έναν νέο πολιτισμό. Ανυπομονώ να ξεκινήσω».

Για το τι ήταν αυτό που τον ώθησε στον ΠΑΟΚ: «Σίγουρα γιατί είναι ένας σύλλογος με πάρα πολύ μεγάλη ιστορία, αλλά είναι επίσης ένας σύλλογος που κοιτάζει προς το μέλλον, που θέλει να μεγαλώσει και, κυρίως, γιατί είδα ότι έχει απίστευτους φιλάθλους που ζουν το ποδόσφαιρο όπως το ζω κι εγώ. Οπότε ήταν εύκολο να διαλέξω τον ΠΑΟΚ».

Για το τι θέλει να πετύχει με τον ΠΑΟΚ: «Θέλω να βοηθήσω την ομάδα, θέλω να κάνω τους φιλάθλους περήφανους και θέλω να παίξω στην Ευρώπη και να φέρω τον σύλλογο σε όλο και υψηλότερο επίπεδο».

Το μήνυμά του προς τους οπαδούς του ΠΑΟΚ: «Θα είναι μια ξεχωριστή χρονιά: θα κάνουμε τα πάντα για να τους κάνουμε χαρούμενους και ανυπομονώ να ξεκινήσω».