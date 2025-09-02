Παρουσίασε τους διεθνείς του με ευφάνταστο τρόπο ο Παναθηναϊκός (pic)

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημέρωσε τον κόσμο της με έναν όμορφο και ευφάνταστο τρόπο για τους παίκτες που θα έχουν υποχρεώσεις με τις Εθνικές τους ομάδες.

Στο διάστημα της διακοπής του Πρωταθλήματος υπάρχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού που θα έχουν υποχρεώσεις με τις Εθνικές τους ομάδες, με το «Τριφύλλι» να τους παρουσιάζει με έναν ευφάνταστο τρόπο.

Με την μορφή ενός... CD λοιπόν, οι «πράσινοι» γνωστοποίησαν πως οι Μπακασέτας, Σιώπης, Κυριακόπουλος (Ελλάδα), Ντραγκόφσκι, Σφιντέρσκι (Πολωνία), Τσέριν (Σλοβενία), Ίνγκασον (Ισλανδία), Πελίστρι (Ουρουγουάη), Τουμπά (Αλγερία), Λαφόν (Ακτή Ελεφαντοστού), Ντέσερς (Νιγηρία), Μπρέγκου, Καρακασίδης (Ελλάδα Κ21) και Φικάι (Αλβανία Κ21) θα ενισχύσουν τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα των χωρών τους.

Δείτε την ανάρτηση: