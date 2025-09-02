Στον Αστέρα Aktor Β ο Φρίμπονγκ

Στην απόκτηση του Χάγκαν Φρίμπονγκ προχώρησε ο Αστέρας Aktor Β.

Αναλυτικά:

Ο ποδοσφαιριστής από την Γκάνα, Hagan Frimpong εντάσσεται στο δυναμικό του ASTERAS B' AKTOR. Ο Hagan γεννήθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2002 στην πόλη Accra της Γκάνας και αγωνίζεται ως μεσοεπιθετικός. Έχει αγωνιστεί στην Εθνική ομάδα U23 της Γκάνας και την περσινή σεζόν ήταν ποδοσφαιριστής της Καλαμάτας. Έχει επίσης αγωνιστεί στην Ηλιούπολη, αλλά και στις ομάδες της πατρίδας του, Liberty Professionals F.C. και Accra Lions.

Καλωσορίζουμε τον Hagan Frimpong στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και του ευχόμαστε υγεία και καλή επιτυχία.

Δήλωση:

«Ευχαριστώ πολύ τους ανθρώπους του ΑΣΤΕΡΑ που με επέλεξαν. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα αγωνιστώ σε μία ομάδα με τέτοια προοπτική στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Θα αφοσιωθώ στη δουλειά και θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί να δώσουμε χαρά στους φιλάθλους».