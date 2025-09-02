Ντέσερς: «Ένα Πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό θα γεμίσει το τελευταίο κενό στην τροπαιοθήκη μου» (vid)

Ο Σίριλ Ντέσερς χαρακτήρισε ως «όνειρο» την παρουσία του στον Παναθηναϊκό και αποκάλυψε πως η πρώτη επαφή των δύο πλευρών έγινε τον Δεκέμβριο.

Ο Νιγηριανός στράικερ αποκάλυψε πως ο Παναθηναϊκός τον προσέγγισε για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο, μίλησε για τους λόγους που τον οδήγησαν να πει το «ναι» στην ομάδα, έθεσε τους στόχους του και έστειλε το δικό του μήνυμα τον κόσμο του συλλόγου.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

Για το πότε πληροφορήθηκε για πρώτη φορά για το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού: «Η πρώτη φορά που μίλησε ο μάνατζέρ μου με τον Παναθηναϊκό ήταν τον Δεκέμβριο. Αλλά τότε, προφανώς, ήταν αρκετά πρόωρο. Έπειτα έγινε η πώληση του αρχηγού του Παναθηναϊκού και έγινε η επαφή με την ομάδα».



Για τον λόγο που επέλεξε το τριφύλλι αν είχε και προτάσεις από πολλές ευρωπαϊκές ομάδες: «Προφανώς όλοι γνωρίζουν πόσο μεγάλη ομάδα είναι στην Ευρώπη και στην Ελλάδα ο Παναθηναϊκός. Είδα με τα μάτια μου όταν έπαιξα με την Ρέιντζερς εδώ, την ατμόσφαιρα του γηπέδου, το πάθος των φιλάθλων, την ποιότητα της ομάδας. Θεωρώ ότι έπαιξαν δύο καλά παιχνίδια κόντρα στην Ρέιντζερς. Μίλησα επίσης με τον Ίνγκι Ίνγκασον, τον οποίο γνωρίζω αρκετά χρόνια, και είχε μόνο θετικά λόγια να πει για τον σύλλογο. Αυτά με βοήθησαν και επηρέασαν την απόφασή μου».



Για την εικόνα που σχημάτισε από τον Παναθηναϊκό στα ματς με την Ρέιντζερς: «Είδα μία δυνατή ομάδα που της αρέσει να παίζει ποδόσφαιρο, που μάχεται για τη μπάλα, που θέλει να επιτίθεται. Αυτή η φιλοσοφία ταιριάζει πολύ καλά με τη δική μου».



Για το τι γνωρίζει από τον Παναθηναϊκό ως σύλλογο: «Μεγαλώνοντας ως παιδί παίζοντας Playstation και όταν βλέπεις τον Παναθηναϊκό στην τηλεόραση και στο Playstation, μαθαίνεις την ομάδα. Είχαν κάποιους εμβληματικούς παίκτες και θέλω να κινηθώ στην ίδια γραμμή, να σκοράρω για αυτόν το σύλλογο. Είναι ένα μεγάλο όνειρο».



Για το αν έχει παρακολουθήσει παιχνίδια των «πρασίνων»: «Ναι, είδα τα παιχνίδια του αυτό το καλοκαίρι με την Σαχτάρ και την Σαμσουνσπόρ. Πέρυσι είδα κάποιους αγώνες των Play-Offs. Είναι καλό ότι η ομάδα είναι σε θετική τροχιά και είναι όμορφο που συμμετέχω σε αυτό».



Για το αν τον τρέφει η πίεση, με δεδομένο πως πριν από τον Παναθηναϊκό έπαιζε στην Ρέιντζερς: «Ναι. Υπάρχουν αρκετές ομοιότητες μεταξύ της Ρέιντζερς και του Παναθηναϊκού. Δύο μεγάλοι, όμορφοι σύλλογοι, που περίμεναν αρκετά για τίτλους. Οπότε ο στόχος είναι ξεκάθαρος και αυτό φέρνει πίεση. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Εάν δεν ήμουν έτοιμος να αντέξω την πίεση, δεν θα έκανα αυτή την επιλογή. Άρα είμαι έτοιμος για την πρόκληση. Πρέπει να συναγωνιστούμε, να δώσουμε μάχη και ευελπιστώ να κάνουμε κάτι όμορφο εδώ».



Για το αν μπορεί να φτάσει στον Παναθηναϊκό τις επιδόσεις του με την Ρέιντζερς, που σκόραρε 50 φορές σε δύο σεζόν: «Τα 50 γκολ σε δύο σεζόν είναι μία πολύ καλή επίδοση για έναν επιθετικό. Ελπίζω να πράξω το ίδιο και εδώ αλλά για μένα αυτό δεν είναι το πρωτεύον. Ασφαλώς δουλειά μου είναι να σκοράρω, αλλά το πιο σημαντικό είναι να κερδίζουμε τους αγώνες και τους τίτλους. Προτιμώ να κερδίζω τίτλους παρά να σκοράρω. Μακάρι να συμβούν και τα δύο αλλά το πιο σημαντικό είναι οι νίκες».



Για το πώς θα ήθελε να τον θυμούνται οι φίλαθλοι όταν σταματήσει: «Προσωπικά είμαι πολύ ευχαριστημένος από την καριέρα που είχα έως τώρα. Έχω αναδειχτεί τρεις φορές πρώτος σκόρερ στην Eredivisie, στην Σκωτία και στο Conference League. Κέρδισα δύο Κύπελλα σε Σκωτία και Βέλγιο. Για εμένα το πιο σπουδαίο είναι η κατάκτηση του Πρωταθλήματος, αυτό λείπει από την καριέρα μου και επίσης είναι ένας από τους λόγους που ήρθα στον Παναθηναϊκό. Θα γεμίσει το τελευταίο κενό στην τροπαιοθήκη μου και εάν αυτό συμβεί με έναν μεγάλο σύλλογο όπως ο Παναθηναϊκός, θα είναι ονειρικό».



Για το αν πιστεύει ότι ο Παναθηναϊκός θα τον βοηθήσει να καθιερωθεί στην εθνική Νιγηρίας: «Εάν αποδίδω με τον σύλλογο κάθε Σαββατοκύριακο και στους ευρωπαϊκούς αγώνες, θα είμαι κοντά στην κλήση στην εθνική Νιγηρίας και θα είναι ένα όνειρο για μένα να παίξω στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής ή και σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Είναι το απόλυτο όνειρο. Αυτό είναι το αποτέλεσμα όταν παίζεις καλά στον σύλλογό σου και είσαι επαγγελματίας».



Για το μήνυμα που έχει να στείλει στον κόσμο της ομάδας: «Μπορώ να υποσχεθώ ότι θα δίνω πάντα το 100%, θα είμαι άψογος επαγγελματίας. Μπορούν να με εμπιστευτούν ότι θα προσέχω το σώμα μου, θα τρώω καλά, θα ξεκουράζομαι και θα κοιμάμαι καλά. Θα είμαι 100% έτοιμος για τους αγώνες, θα κάνω σωστή αποθεραπεία, θα προσπαθήσω να βοηθήσω εντός και εκτός γηπέδου τους συμπαίκτες μου. Και βέβαια να είμαι ο σωστός πρέσβης για το σύλλογο με τις αξίες που πρεσβεύει ο σύλλογος».