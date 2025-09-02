Ταρέμι: «Για πάντα στην καρδιά μου η Ίντερ»  

Ο Μεχντί Ταρέμι μπορεί να μην κατάφερε στη μία σεζόν που παρέμεινε στο «Τζουζέπε Μεάτσα» να κάνει την διαφορά με την Ίντερ, ωστόσο δεν έκρυψε την συγκίνησηση του αποχαιρετώντας τους «Νερατζούρι».

Ο 33χρονος στράικερ, ανακοινώθηκε την περασμένη Κυριακή (31/8) με κάθε επισημότητα από τους «ερυθρόλευκους» υπογράφοντας διετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Ο Ολυμπιακός δαπάνησε 2 εκατ. ευρώ προκειμένου να γίνει το deal με την Ίντερ, ενώ οι ετήσιες αποδοχές του Ιρανού διεθνή ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Μεχντί Ταρέμι αν και παρέμεινε για μόλις μια σεζόν στο Μιλάνο δεν έκρυψε το «δέσιμο» του με την Ίντερ.



«Είναι δύσκολο να πω αντίο σε μια φανέλα και σε έναν κόσμο που έμαθα πραγματικά να αγαπώ.Σ’ ευχαριστώ, Ίντερ, ευχαριστώ τους συμπαίκτες μου, το τεχνικό επιτελείο και, πάνω απ’ όλα, εσάς τους φιλάθλους για την τεράστια αγάπη που μου δείξατε. Θα κουβαλάω πάντα μαζί μου το Σαν Σίρο, τα συναισθήματα και το πάθος σας.



Η Ίντερ θα μείνει για πάντα στην καρδιά μου και με ευγνωμοσύνη σας αποχαιρετώ, ευχόμενος να συνεχίσετε με επιτυχίες», τόνισε χαρακτηριστικά ο έμπειρος φορ.