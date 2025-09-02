Η «σπαζοκεφαλιά» της ευρωλίστας αφήνει εκτός τον Πάντοβιτς

Τα δεδομένα για την ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού και οι αποφάσεις που καλείται να πάρει ο Ρουί Βιτόρια.

Ο Παναθηναϊκός καλείται να δηλώσει την ευρωπαϊκή του λίστα για την League Phase του Europa League, με τον Ρουί Βιτόρια να πρέπει να «κόψει» 4 παίκτες, λόγω των περιορισμών που υπάρχουν από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία.

Έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα δεδομένα, αυτός που θα βρίσκεται εκτός και δεν θα υπολογίζεται -τουλάχιστον σε πρώτη φάση- στην Ευρώπη είναι ο Μίλος Πάντοβιτς, ένας ποδοσφαιριστής στον οποίον βέβαια οι «πράσινοι» πιστεύουν πάρα πολύ και τον θεωρούν μεγάλο πρότζεκτ για τον σύλλογο.

Ο Σέρβος απολαμβάνει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων του «Τριφυλλιού», όμως προέρχεται αυτή την στιγμή από μία ομάδα χαμηλότερης δυναμικότητας και από την στιγμή που υπάρχει η ανάγκη να μείνουν 4 παίκτες εκτός λίστας αυτός θα είναι ο ένας.

Οι «πράσινοι» μάλιστα έχουν αποφασίσει να πορευτούν με δύο φορ εκτός των συνόρων, όπως έκαναν και πέρσι, με τον δεύτερο παίκτη που θα «κοπεί» από την λίστα να είναι ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ. Ούτως ή άλλως, μετά την απόκτηση των Ντέσερς και Πάντοβιτς, ο Σουηδός είναι ουσιαστικά τέταρτος στην ιεραρχία και δεν βρίσκεται σε πρώτο πλάνο στις επιλογές του Βιτόρια.

Από εκεί και πέρα, ο προπονητής της ομάδας θα πρέπει να αφήσει εκτός άλλους δύο ποδοσφαιριστές, με τον Μαντσίνι να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να είναι ο ένας. Ο τελευταίος είναι πιθανό να είναι ο Τιν Γεντβάι, με δεδομένη την παρουσία των Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά και Ίνγκασον στο ρόστερ, όμως δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί αυτή η απόφαση.