Μορέτο: «Πρόταση του Ολυμπιακού για Αλμένα»

Ο Ολυμπιακός φέρεται να κατέθεσε πρόταση για τον Ίκερ Αλμένα, που αγωνίζεται στη Σαουδική Αραβία και την Αλ Καντσία.

Δεν σταματά να κοιτά μεταγραφικούς στόχους και να καταθέτει προτάσεις ο Ολυμπιακός, καθώς φέρεται να είναι στις ομάδες που εξέφρασαν επίσημο ενδιαφέρον για τον Ίκερ Αλμέρα. Σύμφωνα με τον Ματέο Μορέτο, οι «ερυθρόλευκοι» κατέθεσαν πρόταση για τον παίκτη, όπως και η Στουρμ Γκρατς και οι Γιουνγκ Μπόις.

Πρόκειται για έναν 21χρονο Ισπανό δεξιό εξτρέμ, ο οποίος αγωνίζεται από πέρυσι στη Σαουδική Αραβία και την Αλ Καντσία.

Ο νεαρός άσος αγωνιζόταν στη Τζιρόνα μέχρι το περασμένο καλοκαίρι και τη σεζόν που ολοκληρώθηκε έπαιξε σε 17 ματς με την Αλ Καντσία.

