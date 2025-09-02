ΠΑΟΚ: Οι υποχρεώσεις των «ασπρόμαυρων» διεθνών - Απέναντι στον... Γιαμάλ ο Ντεσπόντοφ

Η Νέα Μεσημβρία... αδειάζει, με τους διεθνείς του ΠΑΟΚ να αναχωρούν για τις πατρίδες τους - Απέναντι στην Αγγλία ο Ζίβκοβιτς, κόντρα στον Γιαμάλ ο Ντεσπόντοφ

Οι «υποχρεώσεις» του Δικέφαλου ολοκληρώθηκαν για τον μήνα Αύγουστο, με τους διεθνείς του ΠΑΟΚ να αναχωρούν για τις πατρίδες τους ενόψει των προκριματικών του Μουντιάλ.

Ξεχωρίζει η... επιστροφή του Κιρίλ Ντεσπόντοφ στην Εθνική Βουλγαρίας, η οποία υποδέχεται την Πέμπτη (4/9 21:45) τον Γιαμάλ και την Εθνική Ισπανίας στη Σόφια. Τρεις μέρες μετά, στις 7 του ίδιου μήνα ο εξτρέμ του Δικεφάλου θα τεθεί αντιμέτωπος με την Γεωργία στην Τιφλίδα, στις κλήσεις της οποίας βρίσκεται ο Λούκα Γκουγκεσασβίλι. Ο Γεωργιανός τερματοφύλακας θα δώσει το «παρών» και στον πρώτο αγώνα της πατρίδας του, στις 4/9 απέναντι στην Τουρκία και πάλι στην Τιφλίδα.

Ο Τόμας Κεντζιόρα... δικαιώθηκε και θα φορέσει το Εθνόσημο μετά από δύο χρόνια, με την Πολωνία να αντιμετωπίζει στο Ρότερνταμ την Ολλανδία την Πέμπτη (4/9), ενώ την Κυριακή (7/9) θα υποδεχθεί την Φινλανδία στο Χορζόφ. Ο «μόνιμος» στις κλήσεις της Σερβίας, Αντρίγια Ζίβκοβιτς θα υποδεχθεί τα «Τρία Λιοντάρια» της Αγγλίας στις 9 Σεπτεμβρίου, ενώ τρία βράδια νωρίτερα θα ταξιδέψει στη Ρίγα για να αντιμετωπίσει τη Λετονία.

Όσον αφορά τις... δικές μας Εθνικές, στην Ελπίδων κλήθηκε από τον Γιάννη Ταουσιάνη ο Δημήτρης Χατσίδης, για τα προκριματικά του EURO U21 2027 και το παιχνίδι απέναντι στην Μάλτα στο Centenary Stadium του Ta' Qali (09/09, 20:00).

Η «Γαλανόλευκη» κάνει... πρεμιέρα στα προκριματικά του Μουντιάλ απέναντι σε Λευκορωσία (5/9) και Δανία (8/9) με τα δύο παιχνίδια να διεξάγονται στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και τους Κωνσταντέλια, Ζαφείρη και Πέλκα να βρίσκονται «μέσα» στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

