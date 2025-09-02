Η κουβέντα για πώληση στον Ολυμπιακό, ο Νίκολιτς που δεν κρύβει τα προβλήματα και ο φευγάτος προπονητής. Άχαστες οι Φήμες.

*Έκλεισαν οι μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές και αυτό έχει τη σημασία του, διότι έτσι κλείνει και η κουβέντα για πώληση βασικού ποδοσφαιριστή στον Ολυμπιακό. Υπήρχε έντονη φημολογία ότι κάτι τέτοιο ίσως να συνέβαινε και στο τέλος της μεταγραφικής περιόδου, αλλά όλα δείχνουν ότι δεν θα γίνει κάτι. (ΦΩΣ)

*Ακόμα στο ρόστερ του Ολυμπιακού βρίσκεται ο Ρούμπεν Βέζο για τον οποίο δεν έχει βρεθεί λύση. Για τον Πορτογάλο αμυντικό υπάρχει έντονη φημολογία για ενδιαφέρον από την Τουρκία, αλλά χωρίς να υπάρχει κάποια εξέλιξη. Το θετικό είναι πως στη γειτονική χώρα το μεταγραφικό παράθυρο κλείνει στις 12 Σεπτεμβρίου, όπως και στην Ελλάδα. (ΦΩΣ)

*Έπαθαν πλάκα στον Ολυμπιακό με τον Μεχντί Ταρέμι και με τις γνώσεις του για την ομάδα του Πειραιά. Πράγματι, ο Ιρανός ήρθε στην Ελλάδα απόλυτα ενημερωμένος. Είχε φροντίσει γι’ αυτό ο Καρίμ Ανσαριφάρντ, ο οποίος του είχε εξηγήσει τα πάντα. Βέβαια, με τον Ταρέμι ο Ολυμπιακός είχε ασχοληθεί και πριν αρκετά χρόνια και είχε εικόνα από τότε για τους Πειραιώτες. (ΦΩΣ)

*Για την ΑΕΚ είναι θετικό ότι ο προπονητής της δεν κρύβει κάποια πράγματα που δεν του αρέσουν κάτω από το… χαλάκι. Ο Μάρκο Νίκολιτς σχολίασε τη χαλαρότητα που υπήρχε πριν από το πρώτο ματς με τον Άρη Λεμεσού, ενώ μετά το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό αναφέρθηκε στα μέλη του ιατρικού επιτελείο της ομάδας, λέγοντας ότι «πρέπει να δουλέψουν σαν τρελοί, γιατί αυτό κάνει τη διαφορά». Οι ιθύνοντες της Ένωσης δείχνουν αντανακλαστικά κι αυτό θα βγει σε καλό. (LIVE SPORT)

*Πήραν μια γεύση για το τι… εστί Λεωφόρος οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Η Λεωφόρος είναι των άκρων. Τρομερή αποθέωση και φουλ θετική ενέργεια πριν από το ματς με τον Λεβαδειακό και συνολικά στο α’ μέρος, φουλ γκρίνια μετά το 75’, με έντονες αποδοκιμασίες και... μπινελάκια στο τέλος του ματς. Κι ας απορούσαν ορισμένοι. Οι «παλιοί», ο Φύσσας, ο Τζαβέλλας, ο Παπαδημητρίου, ξέρουν. Ο Βιτόρια και οι παίκτες δεν ξέρουν. Θα μάθουν. (LIVE SPORT)

*Στον Άρη παρακολουθούν στενά την αγορά και δεν αποκλείεται να προχωρήσουν σε στοχευμένες κινήσεις στο φινάλε της μεταγραφικής περιόδου, εφόσον προκύψουν ευκαιρίες που μπορούν να προσφέρουν άμεση ποιότητα και βάθος, είτε στη μεσαία γραμμή, είτε στα άκρα της επίθεσης. (LIVE SPORT)

*Θέμα ημερών είναι η αποχώρηση του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ απ’ τον Παναθηναϊκό. (SPORTDAY)

*Υπάρχει και δεύτερος σουπερλιγκάτος προπονητής -εκτός του Μαρίνου Ουζουνίδη- που είναι υποψήφιος προς αποχώρηση μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος; (ΩΡΑ)