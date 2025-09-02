Άρης: Στο τραπέζι και το όνομα του Χιμένεθ

Το όνομα του Μανόλο Χιμένεθ βρίσκεται στη λίστα του Ρουμπέν Ρέγιες, ανάμεσα στους υποψηφίους αντικαταστάτες του Μαρίνου Ουζουνίδη για τον πάγκο του Άρη

Ο Άρης τυπικά συνεχίζει με Μαρίνο Ουζουνίδη, μέχρι να μην... συνεχίσει. Ο Εβρίτης τεχνικός κάθεται σε "ηλεκτρική" καρέκλα, μετά την ήττα από τον Παναιτωλικό και οι φήμες περί απομάκρυνσης του φουντώνουν.

Μάλιστα, ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, Ρουμπέν Ρέγιες είναι επιφορτισμένος να βρει τον αντικαταστάτη του, σε περίπτωση που οι δύο πλευρές προχωρήσουν σε "διαζύγιο", με τον Ισπανό να έχει ήδη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έτοιμη λίστα με πιθανούς υποψηφίους.

Μέσα στα 2-3 ονόματα, που απασχολούν αυτή τη στιγμή τον Άρη και εκείνο ενός γνώριμου στη Superleague, από το πέρασμα του από την ΑΕΚ, του Μανόλο Χιμένεθ, ο οποίος αποτέλεσε παρελθόν από τον πάγκο του ΑΠΟΕΛ τον περασμένο Μάρτιο. Οι δύο πλευρές βρίσκονται μάλιστα σε επαφές, χωρίς να υπάρχει κάτι επίσημο και σε περίπτωση που ο 61χρονος τεχνικός λάβει επίσημη πρόταση και δώσει τα χέρια με τον Θόδωρο Καρυπίδη, αυτό θα είναι το 5ο πέρασμα του από την χώρα μας, έπειτα από την σεζόν 20/21, όπου ήταν η τελευταία του θητεία στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Τα σενάρια πολλά, με τον Άρη να βιάζεται να προχωρήσει στην επόμενη μέρα, ώστε να μην χαθεί άλλος χρόνος και έδαφος στη σεζόν, είτε με Ουζουνίδη, είτε με τον αντικαταστάτη του.