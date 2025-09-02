Μάρκο Γκρούγιτς: «Να κατακτήσω τίτλους με την ΑΕΚ» (vid)

Τους στόχους του με την ΑΕΚ έθεσε ο Μάρκο Γκρούγιτς ενώ εντυπωσιάστηκε από το γεγονός ότι έχει ίδια μέρα γενέθλια με την ομάδα.

Ο Μάρκο Γκρούγιτς ήρθε στην Αθήνα, υπέγραψε στην ΑΕΚ και είχε την πρώτη του γνωριμία με το νέο του περιβάλλον. Αμέσως μετά τέθηκε ενώπιον της κάμερας του AEK TV και έδωσε την πρώτη του συνέντευξη με την ιδιότητα του ποδοσφαιριστή της ομάδας.

Δήλωσε προνομιούχος που ανήκει σε αυτή την ποδοσφαιρική οικογένεια και ανυπόμονος να αγωνιστεί στην OPAP ARENA και να κατακτήσει τίτλους φορώντας τα χρώματα της ΑΕΚ, με την οποία έχει γενέθλια την ίδια μέρα! Δεν το ήξερε και δεν έκρυψε την έκπληξη και τη χαρά του όταν το πληροφορήθηκε. Απολαύστε τον!

«Νιώθω πολύ χαρούμενος και προνομιούχος να βρίσκομαι σε αυτό το γήπεδο, να έχω την ευκαιρία να είμαι κομμάτι της οικογένειας της ΑΕΚ. Είμαι ενθουσιασμένος με την προοπτική να είμαι μέρος τυ συλλογου για τα επόμενα χρόνια. Ανυπομονώ να συναντήσω τους συμπαίκτες και τον προπονητή όταν επιστρέψουμε στις προπονήσεις. Και φυσικά ανυπομονώ να συναντήσω και τους οπαδούς μας σε αυτό το εκπληκτικό στάδιο.

Κάθε παίκτης έχει προσωπικούς στόχους και στόχους με την ομάδα. Το ίδιο κι εγώ. Θέλω να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου, να βοηθήσω την ομάδα, αυτός είναι ασφαλώς ο πρώτος στόχος. Οπωσδήποτε να βελτιώσω το παιχνίδι μου σε όλους τους τομείς. Κι αυτό που είναι το πιο σημαντικό, να κατακτήσουμε τίτλους», ανέφερε αρχικά.

Για το γεγονός ότι έχει γενέθλια την ίδια μέρα με την ομάδα: «Ναι; Στις 13 Απριλίου; Δεν το ήξερα. Καταπληκτικό! Είναι μια σύμπτωση που δεν ήξερα και με κάνει ακόμη πιο χαρούμενο τώρα».