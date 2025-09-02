Πλήρης επιβεβαίωση του SDNA για Τσίκο – Αστέρα Τρίπολης – Το παρασκήνιο του deal

Το SDNA αποκάλυψε στις 22 Αυγούστου την κρούση των Αρκάδων στον Αργεντινό μέσο.

Τέλος καλό, όλα καλά, με τον Χουλιάν Αντόνιο Τσίκο στον Αστέρα Τρίπολης.

Μπορεί να πέρασε από «σαράντα κύματα» η μεταγραφή του Αργεντινού χαφ στην ομάδα της Αρκαδίας ωστόσο ολοκληρώθηκε, παρά τη «σφήνα» της Ρίο Άβε που προς στιγμήν φάνηκε να μπερδεύει τα μέχρι τότε δεδομένα.

Ο 27χρονος ποδοσφαιριστής υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2027 με ετήσιες αποδοχές 220.000 ευρώ ετησίως.

Να θυμίσουμε πως το SDNA αποκάλυψε στις 22 Αυγούστου την κρούση του Αστέρα στον Τσίκο και έντεκα ημέρες μετά (την Τρίτη - 2/9) ο μέχρι πρότινος παίκτης της Λέγκανες ανακοινώθηκε από την ομάδα της Τρίπολης.