ΠΑΟΚ: Το... απόλυτο καλοκαίρι για πρώτη φορά επί Λουτσέσκου!

Για πρώτη φορά στην εποχή Ραζβάν Λουτσέσκου, ο ΠΑΟΚ κατέγραψε το απόλυτο σε νίκες και Ευρώπη, κλείνοντας τον πρώτο κύκλο της σεζόν με ηρεμία και αυτοπεποίθηση.

Ο Δικέφαλος πέτυχε κάτι που δεν είχε καταφέρει ποτέ ξανά υπό τον Ρουμάνο τεχνικό, να φτάσει στην πρώτη διακοπή του Σεπτεμβρίου με όλα τα μέτωπα ανοιχτά, αλλά χωρίς πληγές. Η είσοδος στη League Phase του Europa League συνδυάστηκε με το 2/2 στο πρωτάθλημα απέναντι σε ΑΕΛ και Ατρόμητο, προσφέροντας στον Λουτσέσκου χρόνο και ηρεμία για να δουλέψει σε βάθος.

Αν και τα σκορ στα ματς της Super League ήταν «σφιχτά», ο ΠΑΟΚ κέρδισε τα παιχνίδια που έπρεπε, χωρίς να αφήσει περιθώρια αμφισβήτησης. Και το κυριότερο, διέκοψε ένα μοτίβο που επαναλαμβανόταν σχεδόν σε όλες τις προηγούμενες θητείες του Λουτσέσκου. Σεζόν όπως το 2017 με τον αποκλεισμό από την Έστερσουντ, το 2022 με τη Λέφσκι ή με τη Μάλμε είχαν αφήσει «τραύματα» από το καλοκαίρι, οδηγώντας σε περιόδους εσωστρέφειας και έντονης κριτικής.

Ακόμη και στην προπέρσινη πορεία του Conference League, όταν ο ΠΑΟΚ ξεπέρασε με επιτυχία τρεις αντιπάλους (Μπεϊτάρ, Χάιντουκ, Χαρτς), η ήττα από τον ΟΦΗ λίγο πριν τη διακοπή «χάλασε» τρόπον τινά τη συνολική εικόνα. Φέτος όμως, η ομάδα του Δικεφάλου πήγε στην πρώτη «ανάσα» της σεζόν αλώβητη.

Το κέρδος είναι αναμφίβολα η ηρεμία που κέρδισαν οι Θεσσαλονικείς, δίνοντας στον προπονητή μία μεγαλύτερη άνεση χρόνου να δουλέψει απερίσπαστος, να εντάξει σταδιακά τα νέα πρόσωπα και να «δέσει» μια ομάδα, σύμφωνα με τα «θέλω» του. Σαφώς και δεν μιλά κανείς για κεκτημένα, αλλά η ουσία είναι πως ο πρώτος βραχυπρόθεσμος στόχος, προτού επιστρέψουν εκ νέου σε φουλ πρόγραμμα ενόψει της απαιτητικής συνέχειας, επετεύχθη.

Πάνω σε αυτό το πρίσμα, μιλώντας μετά το τέλος του παιχνιδιού με τον Ατρόμητο, ο Ραζβάν Λουτσέσκου ζήτησε απ΄όλους να χαρούν την πρόκριση, το 2/2 στο πρωτάθλημα, εστιάζοντας στο τώρα, στο σήμερα. Ερωτηθείς για το γεγονός πως ο ΠΑΟΚ βρήκε δίχτυα στην 20ή τελική του, ο προπονητής του Δικεφάλου «ξέσπασε», στέλνοντας ένα φοβερό μήνυμα:

«Η κλασική... αρνητικότητα αυτού του μέρους. Ζείτε με τοξικότητα και αρνητικότητα. Αυτή είναι η ζωή, ζήστε την εδώ που είστε. Τίποτα δεν πήγε λάθος!».