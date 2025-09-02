Μάντσεστερ Σίτι: Και με τη... βούλα ο Ντοναρούμα στους «πολίτες»

Η Μάντσεστερ Σίτι ολοκλήρωσε μια από τις πιο ηχηρές μεταγραφές του καλοκαιριού, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Τζίτζι Ντοναρούμα από την Παρί Σεν Ζερμέν με συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας

Μετά την αποχώρηση του Έντερσον για τη Φενέρμπαχτσε, το έδαφος είχε στρωθεί για τον Ιταλό τερματοφύλακα, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2030 με την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα. Το κόστος της μεταγραφής, σύμφωνα με τα διεθνή ρεπορτάζ, ανέρχεται στα 35 εκατ. ευρώ.

Ο 26χρονος διεθνής φόρεσε τη φανέλα της Παρί σε 161 αγώνες, κρατώντας ανέπαφη την εστία του σε 56 περιπτώσεις και κατακτώντας συνολικά 10 τίτλους, ανάμεσά τους και το Champions League του περασμένου Ιουνίου. Δύο φορές αναδείχθηκε κορυφαίος τερματοφύλακας της Ligue 1.

Στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της Σίτι, ο Ντοναρούμα αποθέωσε τον Πεπ Γκουαρδιόλα, τονίζοντας πως θαύμαζε το ποδόσφαιρο των «πολιτών» εδώ και χρόνια, χαρακτηρίζοντας τιμή και προνόμιο το να αγωνιστεί με τη φανέλα τους.

Αναλυτικά:

«Το να υπογράψω για τη Μάντσεστερ Σίτι είναι μια τόσο ξεχωριστή και περήφανη στιγμή για μένα.

Εντάσσομαι σε μια ομάδα γεμάτη με ταλέντα παγκόσμιας κλάσης και σε μια ομάδα με επικεφαλής έναν από τους μεγαλύτερους προπονητές στην ιστορία του ποδοσφαίρου, τον Πεπ Γκουαρδιόλα. Αυτή είναι μια ομάδα που κάθε παίκτης στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο θα ήθελε να ενταχθεί.

Θαύμαζα να παρακολουθώ τη Μάντσεστερ Σίτι για πολλά χρόνια - οπότε το να μπορώ τώρα να παίζω για την ομάδα είναι μια τεράστια τιμή και ένα προνόμιο. Ανυπομονώ να γνωρίσω τους νέους μου συμπαίκτες, το προσωπικό και τους οπαδούς. Το να παίξω στο Έτιχαντ θα είναι πολύ, πολύ ξεχωριστό για μένα.

Είμαι πολύ ενθουσιασμένος για αυτό που με περιμένει και μπορώ να υποσχεθώ ότι θα δώσω τα πάντα για να προσπαθήσω να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει ακόμη περισσότερες επιτυχίες».