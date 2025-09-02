Αστέρας Aktor: Κάτοικος Τρίπολης ο Τσίκο

Παίκτης του Αστέρα Aktor είναι και επίσημα ο Χουλιάν Αντόνιο Τσίκο, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Λεγανές.

Τη μεσαία του γραμμή ενίσχυσε ο Αστέρας Aktor, με την απόκτηση του Χουλιάν Αντόνιο Τσίκο. Ο 27χρονος Αργεντινός δήλωσε μετά την υπογραφή του συμβολαίου του:

«Είμαι πολύ χαρούμενος για τη νέα σελίδα στην καριέρα μου. Ο Αστέρας αποτελεί για εμένα πρόκληση και μία μεγάλη ευκαιρία. Βρίσκομαι σε μια ομάδα με φιλοδοξίες και αυτό αποτελεί μεγάλο κίνητρο. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη τους ανθρώπους του συλλόγου, θα δουλέψω σκληρά για να την ανταποδώσω και να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της».

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή από την Αργεντινή, Julián Antonio Chicco.

Ο ποδοσφαιριστής, Julián Antonio Chicco εντάσσεται στο δυναμικό του ASTERAS AKTOR. Ο Julián γεννήθηκε στις 13 Ιανουαρίου 1998 στην πόλη Brinkmann της Αργεντινής και αγωνίζεται ως μέσος. Υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 27 και επέλεξε το Νο14 για τη φανέλα του.

Ο Julián έχει πλούσιο βιογραφικό καριέρας, ξεκινώντας από τις Ακαδημίες της Boca Juniors και φτάνοντας μέχρι την πρώτη ομάδα με την οποία έκανε 10 συμμετοχές. Επίσης, είναι διεθνής με την Εθνική ομάδα της Αργεντινής σε όλα τα κλιμάκια των Τμημάτων Υποδομής, ξεκινώντας από την U15 με 6 συμμετοχές, συνεχίζοντας στην U17 έχοντας 0 συμμετοχές και 1 γκολ και φτάνοντας στην U20 με την οποία έκανε 4 συμμετοχές!

Στην ευρωπαϊκή του καριέρα, τα τελευταία χρόνια ήταν στην ισπανική Leganés, με την οποία πανηγύρισε την άνοδο στην La Liga, πραγματοποιώντας 14 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της 1ης κατηγορίας της Ισπανίας.

Καλωσορίζουμε τον Julián Antonio Chicco στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και τού ευχόμαστε υγεία και καλή επιτυχία με τη φανέλα της ομάδας μας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Boca Juniors 10

Patronato 15-1

Sarmiento 26

Colón 31

Leganés 46-2

