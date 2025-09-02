Οι μεταγραφές συνεχίζονται – Μέχρι πότε είναι ανοιχτές οι αγορές

Ποιες μεταγραφικές αγορές παραμένουν ανοιχτές στην Ευρώπη και τον κόσμο.

Η μεταγραφική περίοδος ολοκληρώθηκε στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ωστόσο σε κάποιες συνεχίζεται ακόμα και αναμένονται κι άλλες κινήσεις. Χθες, 1η Σεπτεμβρίου έκλεισε το μεταγραφικό παράθυρο σε Αγγλία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Πορτογαλία.

Στην Ολλανδία ολοκληρώνεται σήμερα τα μεσάνυχτα, όπως σε Νορβηγία και Βραζιλία. Στην Αυστρία και την Ουκρανία μεταγραφές γίνονται έως τις 5 Σεπτεμβρίου, ενώ στις 6/9 κλείνει το μεταγραφικό παράθυρο στη Σλοβακία.

Στην Ελβετία, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Τσεχία την Πολωνία και τη Ρουμανία μεταγραφές επιτρέπονται έως τις 8 Σεπτεμβρίου.

Στην Ελλάδα η μεταγραφική περίοδος ολοκληρώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου, στη Σερβία στις 17/9, ενώ τέλος στο Ισραήλ μεταγραφές επιτρέπονται έως τις 21/9.

Στη Μέση Ανατολή υπάρχει ακόμα χρόνος, καθώς στο Κατάρ ολοκληρώνονται οι μεταγραφές στις 16/9, στη Σαουδική Αραβία στις 23/9, ενώ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επιτρέπεται η απόκτηση παικτών στις 2/10.

Οσον αφορά το Μεξικό, η αγορά είναι ανοιχτή έως τις 13/9.