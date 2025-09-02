Scouting Camp στη Λήμνο για το PAOK Academy με τη συμμετοχή 85 παιδιών

Στο νησί της Λήμνου διοργανώθηκε Scouting Camp του PAOK Academy τις προηγούμενες μέρες, στο οποίο συμμετείχαν 85 παιδιά από εφτά διαφορετικές ακαδημίες.

'Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:

«Με τη συμμετοχή 85 παιδιών, γεννημένων από το 2011 έως το 2016, διεξήχθη στη Λήμνο το scouting camp του PAΟΚ Academy (29-31 Αυγούστου), υπό την επίβλεψη των Κυριάκου Αλεξανδρίδη και Αλέκου Θεοδωρίδη.

Συμμετείχαν οι ακαδημίες ΑΠΣ Κεραυνός, ΑΕ Λήμνος, Ηρακλής Ατσικής, Φιλοκτήτης Κοντιά, ΑΟ Κασπακά, Άρης Μούδρου και Αργοναύτες 1981».

