Scouting Camp στη Λήμνο για το PAOK Academy με τη συμμετοχή 85 παιδιών

'Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:
«Με τη συμμετοχή 85 παιδιών, γεννημένων από το 2011 έως το 2016, διεξήχθη στη Λήμνο το scouting camp του PAΟΚ Academy (29-31 Αυγούστου), υπό την επίβλεψη των Κυριάκου Αλεξανδρίδη και Αλέκου Θεοδωρίδη.
Συμμετείχαν οι ακαδημίες ΑΠΣ Κεραυνός, ΑΕ Λήμνος, Ηρακλής Ατσικής, Φιλοκτήτης Κοντιά, ΑΟ Κασπακά, Άρης Μούδρου και Αργοναύτες 1981».
Με τη συμμετοχή 85 παιδιών, γεννημένων από το 2011 έως το 2016, διεξήχθη στη Λήμνο το scouting camp του PAΟΚ Academy (29-31 Αυγούστου), υπό την επίβλεψη των Κυριάκου Αλεξανδρίδη και Αλέκου Θεοδωρίδη.— PAOK FC (@PAOK_FC) September 2, 2025
Συμμετείχαν οι ακαδημίες ΑΠΣ Κεραυνός, ΑΕ Λήμνος, Ηρακλής Ατσικής, Φιλοκτήτης… pic.twitter.com/wLXp7yHAKj