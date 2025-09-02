Τρομερή στιγμή στο «Βικελίδης»: Φίλοι του Άρη κέρασαν μπύρες εκδρομείς του Παναιτωλικού (vid)

Μία ξεχωριστή σκηνή κατέγραψε η κάμερα στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Ο οπαδικός σεβασμός στην πράξη, με Αρειανούς να κερνούν μπύρες τους εκδρομείς του Παναιτωλικού.

Ειδικότερα, οπαδοί του Άρη σκαρφάλωσαν στο κάγκελο-χώρισμα της θύρας των φιλοξενουμένων και προσέφεραν μπύρες, νερά και τις χειραψίες τους στους οπαδούς του Παναιτωλικού.

Σε ανάρτησή τους στα κοινωνικά δίκτυα οι «Ιερολοχίτες» του Άρη αναφέρουν:

«Όπως λοιπόν εμείς θέλουμε να πηγαίνουμε παντού για να υποστηρίζουμε τον Άρη μας, ανεξαρτήτως νόμων, εισιτηρίων και απαγορεύσεων, έτσι θέλουμε να έρχονται στο Χαριλάου και φιλοξενούμενοι. Τόσο αυτοί με τους οποίους θεωρούμε ότι μοιραζόμαστε κοινές αξίες, και κυρίως την ανιδιοτελή αγάπη και το αγνό πάθος για μια ομάδα (άσχετα αν έχει διαφορετικά χρώματα, σήμα και ιστορία), όσο ακόμα και αυτοί που μπορεί να έχουν πάρει έναν άλλον δρόμο και να έχουν άλλες προτεραιότητες…

Κι αν για τους δεύτερους δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά, το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για οπαδούς όπως οι Warriors του Παναιτωλικού, είναι να ανταποδίδουμε κάθε φορά το σεβασμό και τη φιλοξενία που έδειξαν πρόπερσι, στον ημιτελικό κυπέλλου. Και μάλιστα όχι σε ένα οποιοδήποτε ματς, αλλά σε έναν αγώνα που ήταν γι’αυτούς μια μοναδική ευκαιρία να παίξουν σ’ έναν τελικό Κυπέλλου».