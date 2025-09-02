ΑΕΚ: Με Γκρούγιτς κλείνει η ευρωπαϊκή λίστα – Φορ για Ελλάδα

Με την απόκτηση του Μάρκο Γκρούγιτς συμπληρώνεται η ευρωπαϊκή λίστα, καθώς ο επιθετικός θα γίνει προσπάθεια να αποκτηθεί ως το τέλος της μεταγραφικής περιόδου.

Η μεταγραφή του Μάρκο Γκρούγιτς αναμένεται να ανακοινωθεί έως το μεσημέρι από την ΑΕΚ, αλλά δεν θα γίνει άλλη κίνηση σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι η ευρωπαϊκή λίστα της Ένωσης θα διαμορφωθεί και θα κατατεθεί έως απόψε τα μεσάνυχτα χωρίς την προσθήκη φορ.

Οι προσπάθειες των ανθρώπων της ΑΕΚ για επιθετικό τις τελευταίες μέρες δεν ευοδώθηκαν, αλλά δεν σταματούν. Ωστόσο, εάν αποκτηθεί φορ, δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στα παιχνίδια του Conference League, αλλά μόνο σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.

Στην Ευρώπη η ΑΕΚ θα δηλώσει τους Γιόβιτς, Ζίνι και Πιερό, με τον τελευταίο να παλεύει σε κάθε ματς, να έχει άψογη συμπεριφορά, γεγονός που εκτιμήθηκε από τον Μάρκο Νίκολιτς.

Μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου που λήγει η μεταγραφική περίοδος, η Ένωση θα εξαντλήσει τις πιθανότητες να πάρει επιθετικό, ενώ δεν αποκλείεται να γίνει και κάποια προσθήκη στην άμυνα. Εξάλλου, υπάρχει και η αγορά των ελεύθερων, με την προθεσμία για την απόκτησή τους να τελειώνει στις 26/9.