Μάρκο Γκρούγιτς: Ο «αθόρυβος πρωταγωνιστής» ετοιμάζεται για φασαρία (vids)

Μεταγραφές, δανεισμοί και στιγμές καθιέρωσης συνθέτουν την ιστορία του Σέρβου χαφ της ΑΕΚ, που έγινε η πρώτη μεταγραφή του Κλοπ στη Λίβερπουλ.

Για την σχέση των προπονητών με τους ποδοσφαιριστές έχουν χυθεί τόνοι μελανιού, έχουν καταναλωθεί ολόκληρα δάση από χαρτί και έχουν πιαστεί πολλά δάχτυλα στο scroll από την έκταση των κειμένων. Οι ποδοσφαιριστές συνηθίζουν να αναφέρονται περισσότερο στους προπονητές που τους διαχειρίστηκαν στην αρχή της καριέρας τους ή αυτούς, με τους οποίους πέτυχαν μεγάλα πράγματα.

Αν ρωτήσετε τον Μάρκο Γκρούγιτς, θα σας απαντήσει κάπως διαφορετικά. Ο 29χρονος Σέρβος μέσος που έκανε το βήμα από την Πόρτο στην ΑΕΚ έχει καταγραφεί διεθνώς ως «η πρώτη μεταγραφή στην θητεία του Γιούργκεν Κλοπ στη Λίβερπουλ»! Ένας τίτλος τιμής, αν μη τι άλλο, αν αναλογιστούμε τι πέτυχε ο Γερμανός στους «Ρεντς» και πώς είχε τσεκάρει στα μπλοκάκια του τον τότε 19χρονο χαφ του Ερυθρού Αστέρα, που επέλεξε να ασχοληθεί μαζί του πέρα απ’ οτιδήποτε άλλο!

Τη δικαίωσε αυτή την προτίμηση ο Σέρβος; Εξαρτάται από το αν κανείς βλέπει το ποτήρι μισοάδειο ή μισογεμάτο. Υπάρχουν πάντα αυτοί που λένε ότι ο Γκρούγιτς τότε που ασχολήθηκε μαζί του είχε το potential να γίνει ο ηγέτης της ομάδας. Κάτι που προφανώς δεν έγινε. Από την άλλη, το να κυκλοφορείς για δέκα χρόνια στα κορυφαία πρωταθλήματα και να είσαι στέλεχος της εθνικής ομάδας της χώρας σου σε μεγάλες διοργανώσεις δεν είναι κάτι που το πετυχαίνουν πολλοί.

Από τα εννέα του στις ακαδημίες του Ερυθρού Αστέρα, ο Γκρούγιτς ήταν ένα εξέχον μέλος μιας φουρνιάς που έγραψε ιστορία στις μικρές ηλικίες του σερβικού ποδοσφαίρου και θεωρήθηκε μια από τις πιο ταλαντούχες στην ιστορία του συλλόγου. Ο Γκρούγιτς ήταν, μάλιστα, ο αρχηγός της ομάδας. Το συνηθισμένο αστείο που γινόταν τότε ήταν ότι τον είχαν επιλέξει επειδή ήταν ο ψηλότερος (!) και μπορούσε να τα βγάλει πέρα αν γινόταν κάποιος καυγάς.

Οι προπονητές, βέβαια, έβλεπαν ένα ψηλό και γεροδεμένο παιδί με μαχητικότητα, δύναμη, αλλά και αίσθηση του χώρου και πολύ αξιόπιστη πάσα. Γι’ αυτό και ο Ρικάρντο Σα Πίντο του έδωσε τα πρώτα του λεπτά στην ανδρική ομάδα τον Μάιο του 2013, ενώ ήταν ακόμα ερασιτέχνης και είχε μόλις συμπληρώσει τα 17 του χρόνια.

Ενώ έγραφε συμμετοχές με τις μικρές εθνικές της Σερβίας, ο Αστέρας αποφάσισε να του δώσει παικτική εμπειρία κι εκτός συλλόγου μόλις στα 18 του χρόνια. Δόθηκε δανεικός στην Κολουμπάρα, μια από τις συνοικιακές ομάδες του Βελιγραδίου. Επέστρεψε την επόμενη χρονιά (2014-15) και, συμπτωματικά, ήταν εναντίον αυτής της ομάδας που έκανε την πρώτη του συμμετοχή με τα ερυθρόλευκα, ως κανονικό μέλος πια της ομάδας κι όχι ως νεαρός.

Το 2015 ήταν αναμφισβήτητα η χρονιά του. Έζησε ένα ονειρεμένο καλοκαίρι όταν στη μακρινή Νέα Ζηλανδία στέφθηκε πρωταθλητής κόσμου με την Κ20 της Σερβίας. Ήταν κάτι που πιστοποίησε ακόμα περισσότερο το ταλέντο του.

Ο Αστέρας της εποχής ήταν ισοπεδωτικός, εκείνους τους μήνες δημιούργησε το ανεπανάληπτο ρεκόρ με 19 συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και έκλεισε αήττητος τον πρώτο γύρο. Κι ενώ όλα γίνονταν πολύ γρήγορα και ψιθυριζόταν ότι θα τον καλέσουν και στην εθνική Ανδρών και πολλοί σύλλογοι ευρωπαϊκοί τον είχαν τσεκάρει, χτύπησε το τηλέφωνο. Ο Γιούργκεν Κλοπ, που είχε αναλάβει την Λίβερπουλ τον Οκτώβριο, επέλεξε να είναι ο Γκρούγιτς ο πρώτος παίκτης που θα καλούσε ο ίδιος για να τον πείσει να γίνει μέλος της ομάδας.

Οι αντιρρήσεις της οικογένειας, ότι «το παιδί ήταν ακόμα μικρό» για τέτοια μετακίνηση, κάμφθηκαν από μία ακόμα σημαντική κίνηση. Ο Ζέλικο Μπούβατς, ο Βόσνιος ασίσταντ του Κλοπ, πέταξε στο Βελιγράδι, συνάντησε την οικογένεια, τους είπε αυτά που ήθελαν ν’ ακούσουν και στις 6 Ιανουαρίου 2016 ανακοινώθηκε η μεταγραφή, η οποία ξεπέρασε τα 6 εκατ. ευρώ. Μ’ έναν αστερίσκο: Ο Γκρούγιτς θα έμεινε έξι μήνες ακόμα στον Αστέρα, για να ολοκληρώσει αυτό που ξεκίνησε.

Όταν έκλεισε το ντιλ, ήταν και η σειρά του Γκρούγιτς να μιλήσει. «Θα επέλεγα τη Λίβερπουλ ακόμα κι αν με ήθελαν Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα», είπε. Στο δωμάτιό του είχε αφίσες της ομάδας και τον Κλοπ τον ακολουθούσε ήδη στο Instagram! Κάρμα.

Η σεζόν έκλεισε αήττητη για τον Αστέρα και φορτωμένος με τα εγχώρια κατσαρόλια ο Γκρούγιτς έκανε το ταξίδι στο Άνφιλντ. Τη φανέλα της Λίβερπουλ, πάντως, τη φόρεσε μόνο σε οκτώ αγώνες. Μετά από σχεδόν 1,5 σεζόν απραξίας δόθηκε δανεικός στην Κάρντιφ (τότε στην Τσάμπιονσιπ) κι έξι μήνες αργότερα, τον Αύγουστο του 2018, ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του στη Χέρτα Βερολίνου.

Στη γερμανική πρωτεύουσα ήταν που ανάγκασε και πάλι τον κόσμο να ασχοληθεί μαζί του. Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του Παλ Νταρντάι, τότε προπονητή της ομάδας, ότι ήταν «με διαφορά ο καλύτερος χαφ που είχε ο σύλλογος τα τελευταία 20 χρόνια». Στο Βερολίνο έπαιξε συνολικά 54 ματς σε δύο σεζόν, πέτυχε 9 γκολ και είδε τη χρηματιστηριακή του αξία να εκτοξεύεται στα 20 εκατ. ευρώ.

Το συμβόλαιό του με την Λίβερπουλ ήθελε έναν ακόμα χρόνο για να ολοκληρωθεί, η Χέρτα πίεζε για δανεισμό ακόμα μιας σεζόν, αλλά τότε «επενέβη» ένας άλλος γνώριμός μας, ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο. Ο οποίος θεώρησε τον παίκτη «κελεπούρι» για τα λεφτά που ζητούσε η Λίβερπουλ και έπεισε την Πόρτο να τον αποκτήσει αντί 12 εκατ. ευρώ. Ο Γκρούγιτς έγινε «δράκος» το καλοκαίρι του 2020.

Στην Πόρτο έμεινε όλη αυτή την πενταετία. Ο Κονσεϊσάο δεν άλλαξε ποτέ άποψη γι’ αυτόν και τις τρεις πρώτες σεζόν του έδωσε πολλά ματς (39, 36 και 39 αντίστοιχα). Σε μια δήλωσή του, μάλιστα, τον χαρακτήρισε «αθόρυβο πρωταγωνιστή»! Είπε ότι η δουλειά του στο γήπεδο δεν εκτιμάται όσο πρέπει.

Η σεζόν 2023-24 η συμμετοχή του περιορίστηκε σχεδόν στο μισό (21 ματς συνολικά) και η τελευταία σεζόν με Μπρούνο και Ανσέλμι στον πάγκο τον έστειλε στα αζήτητα, με συμμετοχή μόλις σε πέντε αγώνες. Είχε, πάντως, προλάβει να σηκώσει ένα πρωτάθλημα (2021-22), τρία κύπελλα (2022, 2023, 2024), ένα Λιγκ Καπ (2023) και τρία Σούπερ Καπ (2020, 2022, 2024).

Με την εθνική έχει προλάβει να παίξει 28 ματς και να συμπεριληφθεί στην αποστολή δύο Παγκοσμίων Κυπέλλων (2018 και 2022), με συμμετοχή πάντως μόνο σ’ ένα ματς τελικής φάσης.