Ο Ρομπίνιο θα παραμείνει στην φυλακή

Ο Ρομπίνιο θα παραμείνει στην Βραζιλία, όπου εκτίει ποινή φυλάκισης εννέα ετών για ομαδικό βιασμό, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε εχθές (1/9) την έφεση για την αποφυλάκισή του.

Ο πρώην διεθνής Βραζιλιάνος, ο οποίος μεταξύ άλλων αγωνίσθηκε στην Ρεάλ Μαδρίτης, βρίσκεται φυλακισμένος από τον Μάρτιο του 2024 στις φυλακές Τρεμεμπέ, 150 χλμ. από το Σάο Πάολο, στα νοτιοανατολικά της χώρας.

Ο Ρομπίνιο, κρίθηκε ένοχος για τον ομαδικό βιασμό μιας νεαρής Αλβανίδας που γιόρταζε τα 23α γενέθλιά της σε ένα νυκτερινό κέντρο διασκέδασης στο Μιλάνο. Τα γεγονότα χρονολογούνται από το 2013, όταν ο Βραζιλιάνος έπαιζε στην Μίλαν. Καταδικάστηκε το 2017 και η ποινή του επικυρώθηκε από το Ιταλικό Ακυρωτικό Δικαστήριο τον Ιανουάριο του 2022.

Το Σύνταγμα της Βραζιλίας δεν επιτρέπει την έκδοση υπηκόων της. Όταν ο πρώην παίκτης επέστρεψε στη Βραζιλία κατά την διάρκεια της δίκης στην Ιταλία το 2017, τα ιταλικά δικαστήρια ζήτησαν να εκτίσει την ποινή του στην πατρίδα του. Το Ανώτατο Δικαστήριο (STJ) στην Μπραζίλια, έκανε δεκτό αυτό το αίτημα. Ο Ρόμπσον Ντε Σόουζα, όπως είναι το πλήρες ονοματεπώνυμο του, παραδόθηκε στις βραζιλιάνικες αρχές και οι δικηγόροι του υπέβαλαν αρκετές εφέσεις για να προσπαθήσουν να ανατρέψουν την φυλάκισή του.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής πάντα υποστήριζε την αθωότητά του, αποδίδοντας την καταδίκη του σε «ρατσισμό». Τον Νοέμβριο, το Ανώτατο Δικαστήριο είχε ήδη επικυρώσει κατά πλειοψηφία την εγκυρότητα της μεταφοράς της ποινής στη Βραζιλία. Η υπεράσπιση του 41χρονου πρώην επιθετικού υποστήριξε ότι το Ανώτατο Δικαστήριο δεν έλαβε σωστά υπόψη μια ψήφο διαφωνίας σχετικά με την εφαρμογή του νόμου περί μετανάστευσης μεταξύ Ιταλίας και Βραζιλίας και με βάση αυτήν, επετράπη η επικύρωση της ποινής.