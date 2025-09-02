ΑΕΚ: Παράταση στην πώληση των εισιτηρίων διαρκείας έως τις 10/9

Σε νέα παράταση στην πώληση των εισιτηρίων διαρκείας προχωρά η ΑΕΚ, έως και τις 10 Σεπτεμβρίου 2025.

Αναλυτικά:

Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της σεζόν 2025-2026 συνεχίζεται!

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημερώνει ότι η περίοδος διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας για τη νέα αγωνιστική σεζόν παρατείνεται έως και τη 10η Σεπτεμβρίου 2025.

Ανταποκρινόμενοι στο ενδιαφέρον και στην αφοσίωση των φιλάθλων, προσφέρουμε επιπλέον χρόνο για την εξασφάλιση μιας θέσης στην OPAP Arena σε όσους και όσες επιθυμούν να στηρίξουν την ομάδα μας σε κάθε εντός έδρας αναμέτρηση του Πρωταθλήματος και του Κυπέλλου.

Παράλληλα, η ΠΑΕ ΑΕΚ ευχαριστεί θερμά τον κόσμο της για την έμπρακτη στήριξή του και την τρέχουσα σεζόν, καθώς δείχνει ξεκάθαρα την πρόθεσή του να βρίσκεται δυναμικά στο πλευρό της ομάδας μας σε κάθε στιγμή.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ παρέχει ολοκληρωμένη πώληση των εισιτηρίων διαρκείας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία, ουρές και ταλαιπωρία!

Μπορείτε να αποκτήσετε το εισιτήριό σας σε ψηφιακή μορφή άμεσα και να το «κατεβάσετε» στο Gov.gr Wallet σας, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία για τη διαδικασία εισόδου στα γήπεδα.

Για την αγορά του εισιτηρίου διαρκείας σας πατήστε ΕΔΩ

Με το τμήμα εισιτηρίων διαρκείας της ΠΑΕ ΑΕΚ μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω e-mail στο [email protected] και μέσω του τηλεφωνικού κέντρου στο 2118886068 (Δευτέρα – Παρασκευή 10:00-17:00).



Υποχρεωτική για την αγορά του εισιτηρίου διαρκείας είναι όπως και τα προηγούμενα χρόνια η αγορά της Κάρτας Φίλου ΑΕΚ, με τα έσοδα να πηγαίνουν αποκλειστικά στο ερασιτεχνικό σωματείο, για τις ανάγκες των τμημάτων του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αγορά Κάρτας Φίλου ΑΕΚ δείτε ΕΔΩ.

Όλες τις πληροφορίες για τιμές και για προνόμια κατόχων μπορείτε να τις βρείτε ΕΔΩ