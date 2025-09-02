Η κατάσταση στον Παναθηναϊκό, το μεταγραφικό φινάλε του Ολυμπιακού, η μεταγραφή Γκρούγιτς στην ΑΕΚ. Δεν αφήνει τίποτα κάτω ο Τύπος.

ΝΙΚΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - LIVE SPORT

Eνα από τα πολλά ερωτήματα που γέννησε το πρώτο φετινό κάζο του Παναθηναϊκού είναι τι είδους προετοιμασία έγινε το καλοκαίρι. Πώς γίνεται ο Ρουί Βιτόρια, με το ξεκίνημα του πρωταθλήματος, να ζητάει και να παίρνει αναβολή λόγω Ευρώπης και τρεις μέρες μετά το ευρωπαϊ κό παιχνίδι με τη «μικρομεσαία» Σάμσουνσπορ να βγάζει μόνο ένα ημίχρονο και μετά να κλατάρει; Θα ήταν ενδιαφέρουσα μια απάντηση, όχι μόνο από το τεχνικό επιτελείο, αλλά και από τους ρεπόρτερ που παρακολουθούσαν από κοντά τα πρώτα στάδια και μετέδιδαν... άρες, μάρες, κουκουνάρες. Δεν γίνεται να μην έχει εξήγηση η τεράστια διαφορά απόδοσης από 45λεπτο σε 45λεπτο όλων των ποδοσφαιριστών που χρησιμοποιήθηκαν, χωρίς την παραμικρή εξαίρεση.

Ο προπονητής δεν μίλησε καν γι' αυτό το θέμα στο τέλος του αγώνα με τον Λεβαδειακό. Δεν τον ρώτησε και κανείς, εδώ που τα λέμε. Προτίμησε, λοι πόν, τα τετριμμένα. Τι θα πει... «έπρεπε να τελειώσουμε το ματς νωρίτερα και να το διαχειριστούμε»; Και τι σημαίνει «κάποιοι είχαν πολλά παιχνίδια και κούραση»; Αυτή δεν θα είναι η ζωή της ομάδας έως το τέλος της σεζόν; Ο καθ' ύλην αρμόδιος δεν θα έπρεπε να έχει φροντίσει με το κατάλληλο πλάνο προπονήσεων; Τι θα γίνει αργότερα, δηλαδή, όταν θα πλακώσουν και τα ντέρμπι μαζεμένα;

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΛΑΚΗΣ - SPORTDAY

Ο Παναθηναϊκός υποδέχτηκε τον Λεβαδειακό σε ένα παιχνίδι όπου είχε όλα τα φόντα να κυριαρχήσει, ωστόσο η εικόνα του στον αγωνιστικό χώρο –και κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο– προβλημάτισε έντονα. Παρά το γρήγορο προβάδισμα και την υπεροχή στα πρώτα λεπτά, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Η ομάδα φάνηκε να χαλαρώνει πρόωρα, χωρίς την απαραίτητη ένταση, την πειθαρχία και το αγωνιστικό σχέδιο. Στο δεύτερο ημίχρονο η όποια ένταση εξαφανίστηκε, ο Παναθηναϊκός έχασε μέτρα στο γήπεδο με αποτέλεσμα να αφήσει ανοιχτούς διαδρόμους και τελικά να δεχτεί την ισοφάριση. Ότι η ζημιά έγινε απ’ τον Βέρμπιτς ήρθε να κάνει πιο έντονα τα σημάδια απογοήτευσης κι εκνευρισμού. Η έλλειψη πίεσης ψηλά, η περιορισμένη συμμετοχή των εξτρέμ, η απουσία αριθμητικής υπεροχής στο επιθετικό τρίτο κι η περιορισμένη υποστήριξη στον μοναδικό προωθημένο, τον Σφιντέρσκι, συνέθεσαν μία εικόνα επιθετικής αδράνειας.

Οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού φάνηκαν επηρεασμένοι απ’ την πίεση και την προσδοκία, με το ψυχολογικό βάρος να αποτυπώνεται έντονα στο παιχνίδι τους. Το γκολ του Βέρμπιτς, ενός πρώην παίκτη του συλλόγου που δεν κατάφερε να ξεχωρίσει στην προηγούμενη θητεία του, πρόσθεσε έναν συμβολισμό στην όλη εικόνα. Η έδρα της Λεωφόρου, που άλλοτε λειτουργούσε ως πλεονέκτημα, δείχνει πλέον να αποτελεί επιπλέον παράγοντα άγχους για την ομάδα. Ο Παναθηναϊκός διαθέτει ποιότητα. Το ζητούμενο είναι να αποκτήσει ξανά σοβαρότητα, διότι χωρίς αυτή, καμία σεζόν δεν μπορεί να στεφθεί με επιτυχία. Εξακολουθεί κάτι να του λείπει.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΓΛΙΔΗΣ - ΦΩΣ

Ο Ολυμπιακός έκανε εντυπωσιακό φίνις στις μεταγραφικές κινήσεις του, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, μόνο που τώρα υπάρχει και το δέλεαρ της διάκρισης στο Τσάμπιονς Λιγκ. Η κλήρωση έφερε στο δρόμο του, μεταξύ άλλων, τα ισπανικά μεγαθήρια, αλλά και ένα μονοπάτι αγώνων που μπορεί να οδηγήσει σε πρόκριση στις νοκ άουτ φάσεις. Στα πλέι οφ και μετά... βλέπουμε. Η ενίσχυση στην επίθεση με παίκτες όπως ο πολύπειρος και γεμάτος παραστάσεις, γκολ και ασίστ Μεχντί Ταρέμι, αλλά και ο γνώριμος και λατρεμένος από το κοινό της ομάδας Ντανιέλ Ποντένσε, προσφέρουν στον Ολυμπιακό διαφορετικού τύπου δυναμική. Λένε πολλοί πως στην επίθεση η πειραϊκή ομάδα έχοντας τον Ελ Κααμπί, τον Ταρέμι, τον Γιάρεμτσουκ, τον Ποντένσε, τον Ζέλσον και τον Στρεφέτσα (φυσικά και τον Πνευμο- νίδη) μπορεί άνετα να συγκριθεί σε ποιότητα με τις κορυφαίες ομάδες που λαμβάνουν μέρος στην κορυφαία διοργάνωση.

Δεν είναι μακριά από την πραγματικότητα αυτή η άποψη. Ειδικά εάν προστεθούν και μεσοεπιθετικοί με την αξία του Καμπελά, του Γιαζίτσι και του Τσικίνιο. Ποτέ ο Ολυμπιακός δεν είχε τόσο ισχυρή μεσοεπιθετική γραμμή στα χρονικά. Σε ποσότητα και ποιότητα. Όλα βέβαια κρίνονται στο γήπεδο. Ένα ζήτημα που έχει προκύψει, στο μυαλό και στις σκέψεις κυρίως, έχει να κάνει με το ποιοι θα είναι βασικοί και ποιοι θα περιμένουν τη σειρά τους. Την απάντηση εδώ την έχει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ που ξεκάθαρα έχει αποδείξει πως με εξαίρεση τον Κωνσταντή Τζολάκη δεν υπάρχουν βασικοί και εφεδρικοί στο φετινό πλάνο. Για την ακρίβεια, όλοι είναι βασικοί.

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΛΗΣ – ΩΡΑ

Η πραγματικότητα είναι πως το θέμα της μεταγραφής του αμυντικού χαφ έπρεπε να έχει τελειώσει πολύ νωρίτερα. Ο Νίκολιτς το έχει πει περισσότερες από μία φορές, πως θα ήθελε αυτή τη μεταγραφή όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, καθώς αποτελεί ένα πολύ κομβικό κομμάτι του αγωνιστικού παζλ. Τον ήθελε πολύ νωρίτερα. Και δεν νομίζω πως φτάσαμε έως εδώ επειδή πάλευε την περίπτωση Γκρούγιτς. Αντιθέτως νομίζω πως η περίπτωση Γκρούγιτς προέκυψε ακριβώς επειδή υπήρξε αυτή η καθυστέρηση. Δεν εννοώ πως είναι λύση ανάγκης. Είναι δεδομένα ένας καλός χαφ. Κυρίως, έχει τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που κουμπώνουν ακριβώς σ’ αυτό που που ήθελε για τη θέση ο Νίκολιτς. Μπαλάτος, καλός ανασταλτικά, γεμίζει τον χώρο με τη σωματοδομή του.

Προφανώς και ο Ριμπάλτα και ο Νίκολιτς αξιολόγησαν και ζύγισαν και έψαξαν όλες τις παραμέτρους της υπόθεσης, μέχρι να πάρουν την οριστική απόφαση. Φυσικά ο καθρέφτης είναι πάντα το γήπεδο. Όμως έχει σημασία το πώς λειτουργεί γενικώς ο Νίκολιτς. Είναι ένας προπονητής που μπαίνει σε στοιχήματα, τα οποία ξέρει, έχει εμπιστοσύνη, πως μπορεί να κερδίσει. Δεν είναι θεωρητικό αυτό. Στην πράξη το έχουμε δει. Όλα τα στοιχήματα που έχει βάλει από την αρχή του καλοκαιριού, τα έχει κερδίσει. Και δεν αναφέρομαι μόνο στις τρεις προκρίσεις στην Ευρώπη ή το δύο στα δύο στο πρωτάθλημα. Αναφέρομαι ακόμα και ατομικά για κάποιους παίκτες που ήταν στοίχημα ο ρόλος που θα τους έδινε και αυτό το στοίχημα το κέρδισε.

ΝΙΚΟΣ ΤΖΟΥΑΝΝΗΣ - ΤΑ ΝΕΑ

Καλά είναι τα λόγια, όπως ότι «το γκολ είναι πάρα πολύ ακριβό» που είπε και ο Βιτόρια μετά την γκέλα της ομάδας του στο ματς με τον Λεβαδειακό, ωστόσο και ο ίδιος αναγνωρίζει ότι οι τρεις νεοφερμένοι (Ντέσερς, Πάντοβιτς, Ταμπόρδα) δεν πρόκειται να λύσουν τον επιθετικό γρίφο με… μαγικά, ενώ ολόκληρο το καλοκαίρι δεν έκανε κάτι το ουσιαστικό για να γίνει η ομάδα του πιο αποτελεσματική. Και αν τελικά το γκολ είναι κάτι που πρέπει να… πληρώσεις, ο Παναθηναϊκός μάλλον… τσιγκουνεύτηκε με την αγορά του Ντέσερς. Γιατί ο Νιγηριανός είναι έμπειρος, έχει 52 γκολ την τελευταία διετία, ωστόσο είναι ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός μπορούσε να αποκτήσει μια ποιοτικότερη και ασφαλέστερη λύση για την κορυφή της επίθεσης.

Άλλωστε όταν έχεις καρπωθεί 22 εκατ. ευρώ και πρέπει να αντικαταστήσεις τον αρχηγό σου, βαδίζεις στην αγορά με άλλο… αέρα και κοιτάς και στο πιο πάνω ράφι. Και ο Παναθηναϊκός δεν το έκανε. Δικαιολογημένη η γκρίνια του κόσμου, ωστόσο ο Ντέσερς δεν είναι ούτε «καμένο χαρτί», ούτε «λευκή πετσέτα», αλλά ένας μπαρουτοκαπνισμένος επιθετικός με τα θετικά του και τα αρνητικά του. Σίγουρα δεν τον λες και upgrade. Ο Πάντοβιτς είναι μια διαφορετική περίπτωση. Και επένδυση για το μέλλον και λύση για το παρόν. Έχει φιλοδοξίες και μεγάλο κίνητρο, ωστόσο του λείπουν οι παραστάσεις από υψηλό επίπεδο και αγνοεί τη λέξη «πρωταθλητισμός».

