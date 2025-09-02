Athens Kallithea: Προσθήκη εμπειρίας ο Μάρκο Παϊσάο

Τον 40χρονο Πορτογάλο επιθετικό Μάρκο Παϊσάο απέκτησε η Athens Kallithea.

Αναλυτικά:

Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει την απόκτηση του Πορτογάλου στράικερ Marco Paixãο με ελεύθερη μεταγραφή μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την τουρκική Bandırmaspor.



Ο Paixão, 40 ετών, αναδείχθηκε κορυφαίος σκόρερ στη δεύτερη κατηγορία της Τουρκίας σε τέσσερις από τις επτά τελευταίες σεζόν, με απολογισμό 126 γκολ και 21 ασίστ σε 201 αγώνες πρωταθλήματος στο ίδιο διάστημα, μεταξύ αυτών και 19 γκολ με πέντε ασίστ την περσινή σεζόν. Στο παρελθόν, σημείωσε 61 γκολ και μοίρασε 10 ασίστ σε 123 αγώνες πρωταθλήματος στην Ekstraklasa της Πολωνίας, με τις Śląsk Wrocław και Lechia Gdańsk, ενώ έχει παραστάσεις και από τις πρώτες κατηγορίες σε Σκωτία, Κύπρο και Τσεχία.



Γεννημένος στη Sesimbra, ο Paixão αναδείχθηκε από την ακαδημία της τοπικής GD Sesimbra και ξεκίνησε την καριέρα του με την Porto B, αγωνιζόμενος στη συνέχεια στις Guijuelo, Logroñés και Leonesa της τρίτης κατηγορίας της Ισπανίας πριν πάει στη Σκωτία.



Ο Paixão υπέγραψε στη Hamilton Academical τον Αύγουστο 2009, σημειώνοντας πέντε γκολ και μοιράζοντας τρεις ασίστ στην παρθενική του σεζόν στην Premiership Σκωτίας.



Έπειτα από ένα σύντομο πέρασμα από το Ιράν, ο Paixão πήγε στην Κύπρο για λογαριασμό του Εθνικού Άχνας, με απολογισμό 15 γκολ σε 31 αγώνες πρωταθλήματος — μεταξύ αυτών 8 γκολ σε 6 αγώνες των playout — βοηθώντας την ομάδα να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία τη σεζόν 2012/13.



Ο Paixão εντάχθηκε στη Śląsk Wrocław την επόμενη χρονιά και είχε μία εκρηκτική σεζόν το 2013/14 με 21 γκολ στην Ekstraklasa, με ακόμη πέντε γκολ στο UEFA Europa League. Παρέμεινε στη Śląsk για δύο σεζόν, σημειώνοντας συνολικά 36 γκολ με έξι ασίστ.



Η εξαιρετική του φόρμα του Paixão του εξασφάλισε μεταγραφή στη Sparta Prague, με την οποία πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στο UEFA Champions League τον Ιούλιο 2015. Έξι μήνες αργότερα, επέστρεψε στην Πολωνία για λογαριασμό της Lechia Gdańsk, με την οποία αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της Ekstraklasa τη σεζόν 2016/17 με 18 γκολ. Σε διάστημα δυόμισι σεζόν με τη Gdańsk, ο Paixão σημείωσε συνολικά 34 γκολ και έξι ασίστ σε 68 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.



Τον Ιούνιο 2018, ο Paixão πήγε στην Τουρκία για λογαριασμό της Altay και ξεκίνησε να βρίσκει δίχτυα με εντυπωσιακή συνέπεια, αναδεικνυόμενος πρώτος σκόρερ της δεύτερης κατηγορίας της Τουρκίας για τρεις συνεχόμενες σεζόν, με 29 γκολ το 2018/19, 22 γκολ το 2019/20 και 22 γκολ το 2020/21, οδηγώντας την ομάδα στην άνοδο στη Süper Lig. Μετά από μία σεζόν στην κορυφαία κατηγορία, η Altay επέστρεψε στη δεύτερη, όπου ο Paixão αναδείχθηκε εκ νέου πρώτος σκόρερ τη σεζόν 2022/23 (21 γκολ).



Ο Paixão αποχώρησε τελικά από την Altay τον χειμώνα της επόμενης σεζόν, για να συνεχίσει στη Şanlıurfaspor, ολοκληρώνοντας τη σεζόν 2023/24 με συνολικά 15 γκολ και στις δύο ομάδες.



Ο Paixão εντάχθηκε στην Bandırmaspor το περσινό καλοκαίρι και συνέβαλε στην πορεία της ομάδας μέχρι τον τελικό των playoff ανόδου, ολοκληρώνοντας τη σεζόν με 19 γκολ και πέντε ασίστ στο πρωτάθλημα.



Καλωσήρθες, Marco.

