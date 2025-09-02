Το μήνυμα της Βουλγαράκη στον Ιωαννίδη: «Είμαι η μεγαλύτερη οπαδός σου - Λάμψε Φώτη» (pic)

Με μια ανάρτηση η Ελένη Βουλγαράκη εξέφρασε τη στήριξή της στον Φώτη Ιωαννίδη για τη μεταγραφή του στην Σπόρτινγκ.

Επίσημα παίκτης της Σπόρτινγκ Λισαβόνας είναι ο Φώτης Ιωαννίδης, υπογράφοντας συμβόλαιο έως το 2030. Η αγαπημένη του Ελένη Βουλγαράκη φρόντισε να εκφράσει τη χαρά της και τη στήριξή της στον 25χρονο φορ, για τη νέα σελίδα που ανοίγεται στην καριέρα του.

Εξάλλου, ήταν μαζί του στη Λισαβόνα από το Σάββατο που έφτασε για το οριστικό κλείσιμο της μεταγραφής.

«Είμαι η μεγαλύτερη οπαδός σου. Λάμψε Φώτη. Πάντα και για πάντα θα είμαι στο πλευρό σου», έγραψε η Βουλγαράκη στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η ραδιοφωνική παραγωγός πρόσθεσε στην ανάρτηση και μια πράσινη καρδιά μαζί με σφιγμένο μπράτσο θέλοντας να στείλει μήνυμα δύναμης στον σύντροφό της.